«Бавария» не будет надрываться

дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов

18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бавария — Аталанта с коэффициентом для ставки за 6.00.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем реже 4 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баварцы» не смогли одолеть «Байер» (1:1).

До того команда учинила разгром «Аталанте» (6:1). Плюс поединок с «Боруссией» М завершился уверенным успехом (4:1).

В пяти своих последних матчах «Бавария» добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Баварцы» ныне находятся на подъеме. Команда старается преуспеть на всех фронтах.

Нет сомнений, что «Бавария» и в ответной встрече будет активно атаковать. Да и Харри Кейн настрелял 8 мячей в Лиге чемпионов.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 4 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бергамаски» не уступили «Интеру» (1:1).

До того команда вчистую проиграла «Баварии» (1:6). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Удинезе» (2:2).

При этом «Аталанта» в пяти последних матчах трижды сыграла вничью. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бергамаски» ныне выглядят не лучшим образом. Команда не может победить 5 матчей кряду.

При этом «Аталанта» в двух своих последних поединках пропустила 7 мячей. Да и с реализацией имеются заметные сложности.

В этом поединке «бергамаски» явно будут действовать активно. Терять итальянцам уже нечего, так что команда будет рисковать.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.20.

Прогноз: «Аталанта» способна прибавить, да и «баварцы» фактически решили задачу уже в первой встрече.

Ставка: Ничья за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют меньше двух мячей.

Ставка: ТМ 1.5 за 7.00

