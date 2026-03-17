18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бавария — Аталанта с коэффициентом для ставки за 6.00.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят весьма продуктивно.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» на 9 очков опережает ближайшего преследователя.  А вот забивает команда в среднем реже 4 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Баварцы» не смогли одолеть «Байер» (1:1).

До того команда учинила разгром «Аталанте» (6:1).  Плюс поединок с «Боруссией» М завершился уверенным успехом (4:1).

В пяти своих последних матчах «Бавария» добыла 4 победы.  В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Баварцы» ныне находятся на подъеме.  Команда старается преуспеть на всех фронтах.

Нет сомнений, что «Бавария» и в ответной встрече будет активно атаковать.  Да и Харри Кейн настрелял 8 мячей в Лиге чемпионов.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» нынешний сезон проводят блекло.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 4 очка отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бергамаски» не уступили «Интеру» (1:1).

До того команда вчистую проиграла «Баварии» (1:6).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Удинезе» (2:2).

При этом «Аталанта» в пяти последних матчах трижды сыграла вничью.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бергамаски» ныне выглядят не лучшим образом.  Команда не может победить 5 матчей кряду.

При этом «Аталанта» в двух своих последних поединках пропустила 7 мячей.  Да и с реализацией имеются заметные сложности.

В этом поединке «бергамаски» явно будут действовать активно.  Терять итальянцам уже нечего, так что команда будет рисковать.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32.  Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.20.

Прогноз: «Аталанта» способна прибавить, да и «баварцы» фактически решили задачу уже в первой встрече.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют меньше двух мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Баварцы» могут расслабиться после уверенной победы в первом поединке
  • «Бавария» имеет кадровые пробоины в виде дисквалификации хавбеков Йозуа Киммиха и Майкла Олисе, а также травм основного голкипера Мануэля Нойера и полузащитника Джамаля Мусиалы
  • «Аталанта» в своем последнем матче с «Интером» выглядела вполне симпатично
  • «Бергамаски» неизменно забивали в 7 последних матчах
  • Довольно продуктивный цикл проводит форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка