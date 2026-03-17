18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бавария — Аталанта с коэффициентом для ставки за 6.00.
«Бавария»
Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем реже 4 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баварцы» не смогли одолеть «Байер» (1:1).
До того команда учинила разгром «Аталанте» (6:1). Плюс поединок с «Боруссией» М завершился уверенным успехом (4:1).
В пяти своих последних матчах «Бавария» добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Баварцы» ныне находятся на подъеме. Команда старается преуспеть на всех фронтах.
Нет сомнений, что «Бавария» и в ответной встрече будет активно атаковать. Да и Харри Кейн настрелял 8 мячей в Лиге чемпионов.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 4 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бергамаски» не уступили «Интеру» (1:1).
До того команда вчистую проиграла «Баварии» (1:6). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Удинезе» (2:2).
При этом «Аталанта» в пяти последних матчах трижды сыграла вничью. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бергамаски» ныне выглядят не лучшим образом. Команда не может победить 5 матчей кряду.
При этом «Аталанта» в двух своих последних поединках пропустила 7 мячей. Да и с реализацией имеются заметные сложности.
В этом поединке «бергамаски» явно будут действовать активно. Терять итальянцам уже нечего, так что команда будет рисковать.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.20.
Прогноз: «Аталанта» способна прибавить, да и «баварцы» фактически решили задачу уже в первой встрече.
Ставка: Ничья за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют меньше двух мячей.
Ставка: ТМ 1.5 за 7.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Баварцы» могут расслабиться после уверенной победы в первом поединке
- «Бавария» имеет кадровые пробоины в виде дисквалификации хавбеков Йозуа Киммиха и Майкла Олисе, а также травм основного голкипера Мануэля Нойера и полузащитника Джамаля Мусиалы
- «Аталанта» в своем последнем матче с «Интером» выглядела вполне симпатично
- «Бергамаски» неизменно забивали в 7 последних матчах
- Довольно продуктивный цикл проводит форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка