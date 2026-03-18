Мюнхенская машина решила все вопросы в этом противостоянии ещё в первой игре в Бергамо, победив 6:1. Пощадит ли «Бавария» «Аталанту» в ответной встрече или устроит ещё один вынос? Матч начнётся в 23:00 МСК. А следить за его ходом можно в нашей онлайн-трансляции.

22:40 Главный арбитр встречи — 42-летний Бенуа Бастьен из Франции.

22:30 Сегодняшний матч пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене, вмещающей 75 000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Ким, Та, Бишоф, Горетцка, Павлович, Карль, Геррейру, Диас, Кейн.

«Аталанта»: Спортьелло, Коссуну, Хин, Скалвини, Белланова, Пашалич, Эдерсон, Бернаскони, де Кетеларе, Сулемана, Скамакка.

«Бавария»

Команда Венсана Компани провела общий этап почти идеально, одержав семь побед в восьми турах и заняв второе место: единственное поражение «Баварии» нанёс в Лондоне «Арсенал» (3:1), который по итогу и стал единственным клубом, опередившим её в таблице. Мюнхенцы продолжают показывать невероятные результаты: в 22 последних матчах во всех турнирах у них 18 побед и всего одно поражение — от «Аугсбурга» в Бундеслиге ещё в январе (1:2).

По итогу к середине марта «Бавария» убила чемпионскую интригу в Бундеслиге — там отрыв от «Дортмунда» составляет девять очков за восемь туров до конца, и должно случиться что-то невообразимое, чтобы команда Компани упустила титул. А в ЛЧ она по сути уже в четвертьфинале, потому что ответная игра с «Аталантой» после 6:1 на выезде — пустая формальность. Из-за травм сегодняшнюю встречу пропускают сразу два голкипера, Нойер и Ульрайх, а также Мусиала и Дэвис; из-за перебора жёлтых дисквалифицированы Олисе и Киммих.

«Аталанта»

Итальянская команда здорово играла на общем этапе ЛЧ и даже всерьёз претендовала на то, чтобы закончить его в топ-8 и пройти в 1/8 финала напрямую, но под конец развалилась и в двух последних турах проиграла «Атлетику» (2:3) и «Юниону» (0:1) — клубам, которые даже не вышли в плей-офф. В итоге «Аталанта» финишировала 15-й и оказалась в стыковых матчах, где попала на «Боруссию»: первая встреча в Германии закончилась уверенной победой «Дортмунда» со счётом 2:0, но дома итальянцы сумели перевернуть ход противостояния и выиграли 4:1, пройдя дальше по сумме двух встреч.

Февраль вообще выдался прекрасным для команды Раффаэле Палладино: в ЛЧ — проход «Боруссии», в Серии А — три победы и ничья, в Кубке Италии — уничтожение «Ювентуса» в четвертьфинале (3:0). Но в марте наступил резкий спад: с начала месяца «Аталанта» не выиграла ни одного из пяти матчей — помимо выноса от «Баварии» было поражение от «Сассуоло» (1:2), а также ничьи с «Удинезе» (2:2), «Интером» (1:1) и «Лацио» в Кубке (2:2). При этом бергамаски продолжают много забивать — уже семь матчей подряд они не уходят с поля без голов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.