3 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Вольфсбург». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» борются за выход в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-7.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бразильцы из Брайсгау» уступили «Браге» (1:2).

До того команда была бита дортмундской «Боруссией» (0:4).  Правда, кубковый поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Фрайбург» разжился 2 победами.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче находятся на эмоциональном спаде.  Команда уступила трижды кряду.

Причем «Фрайбург» традиционно удачно противостоит «Вольфсбургу».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» все никак не выберутся из опасной зоны.  Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» на один пункт отстает от зоны стыков.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Волки» не смогли переиграть гладбахскую «Боруссию» (0:0).

До того команда одолела «Унион» (2:1).  А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Айнтрахту» (1:2).

При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Волки» нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает 2 мяча за матч.  А вот на выезде команда добыла 15 очков в 15 поединках.

Правда, «волки» уже 2 года не могут одолеть «Фрайбург».  Плюс в трех последних очных поединках команда уступила сопернику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Вольфсбург» постарается выбраться из зоны прямого вылета, да и оппонент уступил в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Волки» относительно продуктивно выступают на выезде
  • «Фрайбург» уступил 3 раза подряд
  • «Волки» всеми силами пытаются сохранить прописку в элите
  • «Бразильцы из Брайсгау» в 3 последних матчах пропустили 8 мячей
  • Пора бы уже отличиться лидеру атак «волков» Мохамеду Амуре