18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Бавария — Аталанта с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» является лидером Бундеслиги с 57 очками после 26 туров. Отрыв от второго места составляет девять очков. На общем этапе Лиги чемпионов немецкий клуб занял вторую строчку, набрав 21 балл.
Последние матчи: в последнем матче «Бавария» сыграла вничью в поединке 26-го тура Бундеслиги против «Баейра» (1:1). Ранее в чемпионате команда разгромила «Боруссию М» со счетом 4:1.
В первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Бавария» не оставила шанса «Аталанте». В Италии немецкий коллектив смог разгромить соперника со счетом 6:1. «Бавария» за 67 минут смогла забить шесть мячей. Дублем в поединке отличился Серж Гнабри.
Не сыграют: в лазарете команды четыре основных вратаря, в том числе Мануэль Нойер и Свен Ульрих. Также травмированы Бара Сапоко Ндиайе, Хироки Ито, Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис. Дисквалифицированы Йозуа Кимих и Майкл Олисе.
Состояние команды: Мюнхенский клуб добыл отличное преимущество в Италии, однако перед поединком у «Баварии» есть большие проблемы с составом. По данным СМИ, в матче может сыграть 16-летний вратарь из-за травм в команде.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» идет на седьмой строчке в Серии А, набрав 47 очков после 29 туров. Клуб смог занять 15-ю строчку на общем этапе Лиги чемпионов и пробился в стыковые матчи за выход в основную часть турнира.
Последние матчи: в последнем матче «Аталанта» смогла уйти от поражения в поединке против «Интера». Поединок завершился со счетом 1:1. Ранее клуб сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 2:2.
На стадии стыковых матчей Лиги чемпионов «Аталанта» героически показала себя против дортмундской «Боруссии». Первый матч завершился победой немецкого коллектива со счетом 2:0, а во второй встрече «Аталанта» совершила камбэк и разгромила «Боруссию» со счетом 4:1.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Аталанта», думаем, без особого давления приедет в Германию. Команда показала отличную игру против второй команды Бундеслиги, однако против лидера у клуба из Бергамо шансов было немного. Итальянский клуб имеет задачу пробиться в еврокубки, а история в Лиги чемпионов, кажется, для команды завершена.
Статистика для ставок
- «Аталанта» не знает побед в последних пяти матчах
- «Бавария» не проигрывает в десяти матчах кряду
- «Аталанта» проиграла первый матч со счетом 1:6
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа «Аталанты» — в 7.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.31 и 3.15.
Прогноз: Сыграем на форе «Баварии» в матче (-1,5). Это основная ставка.
Ставка: Фора «Баварии» (-1,5) в матче за 1.84.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании меньше трех мячей в поединке.
Ставка: Тотал меньше трех мячей в поединке за 2.57.