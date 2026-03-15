Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх получил травму мышцы бедра в матче 26-го тура Бундеслиги против «Байера», который состоялся 14 марта и завершился ничьей 1:1.
Это уже четвертая травма среди голкиперов мюнхенского клуба в текущем сезоне. Ранее Мануэль Нойер получил растяжение икроножной мышцы, Йонас Урбига — сотрясение мозга, а Леон Кланц — повреждение бедра.
По информации Kicker, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» может дебютировать юный 16-летний вратарь Леонард Прескотт.
Встреча с «Аталантой» пройдет в среду, 18 марта, на стадионе «Альянц Арена». Первый матч завершился разгромной победой «Баварии» со счетом 6:1.