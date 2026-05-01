«Байер» приблизится к «РБ Лейпцигу» в таблице

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.15

2 мая в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Байер — Лейпциг с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.

«Фармацевты» сейчас идут только шестыми с 55 зачетными баллами в активе.

За 31 проведенный матч леверкунзенцы смогли забить 62 мяча, а пропустили всего 42.

Последние матчи: в прошлых турах «аптекари» выиграли у «Кельна» (2:1), «Боруссии» Д (1:0) и «Вольфсбурга» (6:3).

Также команда из Леверкузена проиграла «Баварии» (0:2) и покинула розыгрыш Кубка Германии (0:2).

Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Марк Флеккен, Кристиан Кофане и Мартин Террье.

Состояние команды: для подопечных Каспера Юльманна это момент истины. Вся борьбы для «Байера» еще впереди. Сейчас команда только на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому нужно побеждать и с большой долей вероятности туда попадать. Это и есть главной задачей «Байера» на последние туры.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига уже не должна потерять место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезона.

В настоящий момент «красные быки» идут третьими в турнирной таблице и имеют в своем активе 62 очка.

Лейпцигский коллектив имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 62:38.

Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города пять раз подряд победу. Были повержены «Унион Берлин» (3:1), «Айнтрахт» (3:1), «Боруссия» М (1:0), «Вердер» (2:1) и «Хоффенхайм» (5:0).

Только перед этим «РБ Лейпциг» на выезде уступил «Штутгарту» с результатом 0:1.

Не сыграют: в лазарете Эзекьель Банзузи, Кастелло Лукеба, Давид Раум, Сулейман Сани и Леополид Цингерле.

Состояние команды: подопечные Оле Вернера близки к тому, чтобы стать бронзовыми призерами Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на пять очков отстает от второй «Боруссии» и на столько же баллов опережает четвертый «Штутгарт».

«РБ Лейпцигу» нужно продолжать играть так, как они выступают в последних турах и тогда «бронза» и место в Лиге чемпионов от них никуда не денутся.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл 5 последних матчей

«Байер» проиграл 2 из 3 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Байер» победил «РБ Лейпциг» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.10, а победа «РБ Лейпцига» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 2.85.

Прогноз: «Байер» играет дома и ему нужно только побеждать, поэтому он сделает все для этого.

Прогноз: команды много забивают, ожидается результативный футбол.

