2 мая в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Байер — Лейпциг с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенский коллектив продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.
«Фармацевты» сейчас идут только шестыми с 55 зачетными баллами в активе.
За 31 проведенный матч леверкунзенцы смогли забить 62 мяча, а пропустили всего 42.
Последние матчи: в прошлых турах «аптекари» выиграли у «Кельна» (2:1), «Боруссии» Д (1:0) и «Вольфсбурга» (6:3).
Также команда из Леверкузена проиграла «Баварии» (0:2) и покинула розыгрыш Кубка Германии (0:2).
Календарь и таблица Бундеслиги
Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Марк Флеккен, Кристиан Кофане и Мартин Террье.
Состояние команды: для подопечных Каспера Юльманна это момент истины. Вся борьбы для «Байера» еще впереди. Сейчас команда только на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому нужно побеждать и с большой долей вероятности туда попадать. Это и есть главной задачей «Байера» на последние туры.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: команда из Лейпцига уже не должна потерять место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезона.
В настоящий момент «красные быки» идут третьими в турнирной таблице и имеют в своем активе 62 очка.
Лейпцигский коллектив имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 62:38.
Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города пять раз подряд победу. Были повержены «Унион Берлин» (3:1), «Айнтрахт» (3:1), «Боруссия» М (1:0), «Вердер» (2:1) и «Хоффенхайм» (5:0).
Только перед этим «РБ Лейпциг» на выезде уступил «Штутгарту» с результатом 0:1.
Не сыграют: в лазарете Эзекьель Банзузи, Кастелло Лукеба, Давид Раум, Сулейман Сани и Леополид Цингерле.
Состояние команды: подопечные Оле Вернера близки к тому, чтобы стать бронзовыми призерами Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на пять очков отстает от второй «Боруссии» и на столько же баллов опережает четвертый «Штутгарт».
«РБ Лейпцигу» нужно продолжать играть так, как они выступают в последних турах и тогда «бронза» и место в Лиге чемпионов от них никуда не денутся.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл 5 последних матчей
- «Байер» проиграл 2 из 3 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Байер» победил «РБ Лейпциг» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.10, а победа «РБ Лейпцига» — в 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 2.85.
Прогноз: «Байер» играет дома и ему нужно только побеждать, поэтому он сделает все для этого.
Ставка: победа «Байера» за 2.15.
Прогноз: команды много забивают, ожидается результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.