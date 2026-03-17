дерзкая ставка за 8.00 на матч Лиги чемпионов

17 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Буде-Глимт». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спортинг — Буде-Глимт с коэффициентом для ставки за 8.00.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: «Львы» неудачно провели свой последний поединок. Команда вчистую уступила «Буде-Глимту» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Брагой» (2:2). А вот принципиальный поединок с «Порту» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Спортинг» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Львы» ныне находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Спортинг» в первой встрече по всем статьям уступил «Буде-Глимту». Теперь лиссабонцам нужно непременно рисковать.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: «Молнии» нынешний сезон проводят блестяще. Команда сенсационно прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Причем «Буде-Глимт» еще не стартовал в своем чемпионате. При этом команда в двух своих последних матчах пропустила всего один раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Молнии» переиграли «Спортинг» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Мольде» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть мощный «Интер» (2:1).

При этом «Буде-Глимт» в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Молнии» ныне выглядят весьма уверенно. Команда победила в 8 своих последних матчах.

При этом «Буде-Глимт» в двух своих последних поединках забил 5 мячей. Да и вообще, норвежцы уже прыгнули выше головы.

В этом поединке «молнии» явно будут действовать в расчете на контратаки. Норвежцы уж точно не боятся «львов».

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спортинг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Спортинг» явно способен прибавить, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Ставка: Фора «Спортинга» -3.5 за 8.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.00

Пять причин, почему ставка зайдет

«Львы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

В составе «Спортинга» имеется ряд качественных атакующих исполнителей

«Львы» до двух последних матчей победили 4 раза подряд

Фарт везучих норвежцев должен наконец закончиться

До последнего поединка форвард «Спортинга» Луис Суарес забивал в пяти матчах подряд

