17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Будё-Глимт». Начало встречи — 20:45 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Спортинг — Будё-Глимт с коэффициентом для ставки за 1.89.

«Спортинг»

Турнирное положение: В чемпионате Португалии «Спортинг» идет на втором месте и активно преследует лидирующий «Порту». На данный момент отставание от первой строчки составляет четыре очка.

Последние матчи: С 15 февраля по 3 марта «Спортинг» выиграл четыре встречи подряд. Но потом команда притормозила.

Сначала лиссабонцы в чемпионате Португалии сыграли вничью с «Брагой» (2:2). А затем был крайне неудачный визит в Норвегию, где «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов неожиданно проиграл со счетом 0:3.

Состояние команды: Лиссабонский клуб отправлялся в Норвегию не в статусе явного фаворита, однако рассчитывал на более удачный результат. В первой встрече «Спортинг» не выглядел безнадёжно, но хозяева поля оказались намного эффективнее в реализации.

Теперь «львам» необходимо совершить почти невозможное — отыграть три мяча, чтобы вернуть интригу в противостояние.

Перед ответным матчем «Спортинг» получит важное подкрепление. В строй возвращаются левый защитник Максимилиано Араухо и атакующий хавбек Педру Гонсалвеш. Скорее всего, оба начнут встречу в стартовом составе.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: В марте «Будё-Глимт» помимо матча в ЛЧ также сыграл и в Кубке Португалии. Команда в гостях взяла верх над «Мольде» со счетом 2:1.

Последние матчи: В марте у «Будё-Глимт» две победы в двух встречах. Клуб смог забить пять голов и пропустил лишь один мяч.

Стоит отметить, что выигрышная серия «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов-2025/26 составляет пять матчей.

Состояние команды: Норвежский клуб продолжает закрывать рты скептикам и демонстрировать, что его успехи не случайны. Команда сумела пробиться в стыковые матчи Лиги чемпионов, затем выбила из турнира «Интер», а теперь уверенно обыграла «Спортинг» с разницей в три мяча. Победа в первом матче практически обеспечила норвежцам исторический выход в четвертьфинал.

«Будё-Глимт» подходит к ответной игре без кадровых проблем. В отличие от предыдущего этапа, когда приходилось прибегать к ротации, сейчас команда получила полноценную паузу — матч чемпионата Норвегии был перенесён.

Норвежский клуб уверенно чувствует себя не только дома, но и в гостях. В нынешнем сезоне он уже добивался серьезных успехов на чужих стадионах — сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2), а также победил «Атлетико» и «Интер» (оба раза по 2:1).

Статистика для ставок

В первой встрече норвежский клуб победил со счетом 3:0

«Спортинг» в чемпионате Португалии занимает второе место в таблице

Выигрышная серия «Будё-Глимт» в текущей Лиги чемпионов составляет пять матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спортинга» дают 1.59, а на «Будё-Глимт» — 4.71, ничью букмекеры оценивают в 5.09.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.76, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.40.

Прогноз: «Спортинг» в ответном противостоянии обязан играть агрессивно и рисковать. Команда будет действовать активно, чтобы попытаться сократить разницу в счёте.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Спортинг» — «Будё-Глимт» принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Основная ставка: победа «Спортинга» с форой (-1) за 1.89.

Прогноз: «Будё-Глимт» эффективно действует на контратаках и регулярно забивает в гостевых матчах. Обе команды явно не будут отсиживаться в обороне.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Спортинг» — «Будё-Глимт» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 гола за 2.10.