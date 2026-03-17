Лиссабонскому «Спортингу» предстоит практически невозможная задача — отыграть три мяча после поражения в Норвегии (0:3). При этом «Буде/Глимт» уже стал одной из главных историй турнира и находится в шаге от исторического выхода в четвертьфинал. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

18' Гонсалвеш мощно пробил из-за штрафной, на месте Хайкин.

16' Хауге отдал отличный пас на ход Хёгу, тот плохо пробил в касание — не использовали гости шанс на контратаку.

16' Хайкин уверенно сыграл кулаками после заброса Юльманна в штрафную.

14' Перспективная атака могла получиться у «Будё», но Эвьен отдал слишком сильный пас на правый фланг.

13' Араухо открылся на дальней штанге и головой скинул вдоль ворот, а Гонсалвеш не попал по мячу!

11' Суарес вышел на отличную позицию для удара и с левой пробил в дальний угол, Хайкин сложился и спас команду!

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 70 Владение мячом 30 2 Фолы 2

10' Фреснеда подхватил мяч за пределами штрафной и пробил вторым касанием – выше ворот.

09' Араухо пяткой отдал вразрез на Гонсалвеша, тот пытался бить в дальний угол, но попал в Бьёртуфта.

08' Гонсалвеш пробил с правой из-за штрафной, прямо в руки Хайкину пришёл мяч.

06' Бломберг получил жёлтую карточку — плечом влетел в голову Араухо, очень опасный получился стык.

05' Снова опасно открылся под заброса Тринкау и в касание пытался перекинуть Хайкина, мимо ворот прошёл мяч.

03' Араухо отлично прошёл по левому флангу и навесил в центр штрафной – Тринкау головой не попал в створ!

01' «Будё-Глимт» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Около 16 градусов сегодня в Лиссабоне, но по ходу матча на «Жозе Алваладе» ожидается дождь.

Перфоманс перед матчем

20:40 Команды выходят на поле! Лиссабонские фанаты растянули красивый перфоманс, всё готово к старту!

20:30 Стартовые составы команд:

«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Юльманн, Морита, Катамо, Тринкау, Гонсалвеш, Суарес.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Бьёркан, Гундерсен, Бьёртуфт, Сьёвольд, Брунстад, Берг, Эвьен, Хёуге, Хег, Бломберг.

Игроки «Будё-Глимт» на разминке

20:20 Судейская бригада: главный арбитр — Сандро Шерер; ассистенты — Йонас Эрни и Сюзанна Кюнг; четвёртый арбитр — Лукаc Фендрих; VAR — Эндрю Даллас; ассистент VAR — Федайи Сан.

«Спортинг»

Первый матч полностью остался за норвежцами — «Спортинг» уступил 0:3 и оказался на грани вылета. Теперь португальцам необходимо выигрывать с разницей минимум в три мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время. Тем не менее у клуба есть исторический пример: в сезоне-1963/64 «Спортинг» отыграл аналогичный дефицит в еврокубках против «Манчестер Юнайтед». Повторить подобное в современной Лиге чемпионов будет крайне сложно, но этот фактор добавляет интриги.

«Жозе Алваладе» остаётся настоящей крепостью. «Спортинг» выиграл 17 из последних 18 домашних матчей во всех турнирах, причём в десяти случаях с разницей в три мяча и более. Кроме того, в еврокубках против норвежских клубов дома лиссабонцы ещё ни разу не пропускали — три победы и три «сухих» матча.

После дисквалификаций в строй возвращаются Максимилиано Араужо и Педру Гонсалвеш — это серьёзное усиление для атаки и креатива. При этом остаются потери: не сыграют Фотис Иоаннидис и Рикарду Мангаш, а Жеовани Кенда продолжает восстановление после операции. Основная надежда впереди — Луис Суарес, который уже забивал в еврокубках на своём поле и должен стать ключевой фигурой в попытке камбэка.

«Будё-Глимт»

Норвежский клуб проводит по-настоящему исторический сезон. Победа 3:0 в первом матче стала уже пятой подряд в Лиге Чемпионов, а по ходу турнира «Будё-Глимт» успел обыграть «Манчестер Сити» и «Атлетико», а также пройти «Интер» в предыдущем раунде. Теперь команда Кьетиля Кнутсена находится в шаге от четвертьфинала — результата, которого норвежские клубы не добивались с конца 90-х.

Во всех пяти случаях, когда «Будё-Глимт» выигрывал первый матч плей-офф с разницей в три мяча, команда проходила дальше. Это серьёзный психологический плюс перед поездкой в Лиссабон.

Норвежцы стабильно забивают: минимум два мяча в девяти из последних одиннадцати матчей Лиги чемпионов. На выезде команда также эффективна, в пяти последних играх стабильно забивала по два гола. Каспер Хёг находится в отличной форме (пять голов в пяти матчах турнира), а фланги с Бломбергом и Хауге обеспечивают скорость и ширину атак. С учётом того, что «Спортинг» будет вынужден идти вперёд, именно контратаки гостей могут стать ключевым фактором.

