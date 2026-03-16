17 марта во 2-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Каспий» и «Окжетпес». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Каспий — Окжетпес с коэффициентом для ставки за 2.54.

Роман Петренко
Футбольный эксперт LiveSport.Ru

«Каспий»

Турнирное положение: «Каспий» стартовал скромненько.  Команда пока находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Каспий» постарается избежать борьбы за выживание.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Каспий» уступил «Кызылжару» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Акасу» (2:1).  Зато поединок с карагандинским «Шахтером» принес успех (3:2).

В пяти своих последних матчах «Каспий» добыл 4 виктории.  В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Каспий» пока только притирается к элитному дивизиону.  Между тем, мальчиком для битья команда не выглядит.

Причем «Каспий» традиционно сложно противостоит «Окжетпесу».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» нынешний чемпионат начал не столь удачно.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Окжетпес» ставит перед собой весьма амбициозные задачи.  При этом команда в стартовом туре не сумела победить.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно.  «Окжетпес» расписал мировую с «Елимаем» (1:1).

До того команда переиграла «Туран» (4:3).  А вот чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Ордабасы» (1:7).

При этом «Окжетпес» в 5 своих последних поединках добыл всего одну викторию.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Окжетпес» только набирает обороты.  Команда не проигрывает 2 матча подряд.

При этом «Окжетпес» явно способен прибавить во всех компонентах.  Плюс команда одолела «Каспий» в двух последних очных поединках.

В этом поединке «Окжетпес» явно будет действовать первым номером.  У команды довольно качественный подбор игроков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Каспий» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50.  Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.75.

Прогноз: «Окжетпес» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и «Каспию» пока не хватает опыта выступлений в элите.

Ставка: Победа «Окжетпеса» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.14

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Каспий» уступил «Окжетпесу» в двух последних очных поединках
  • «Каспий» уже почти 3 года не может одолеть «Окжетпес»
  • Обе команды в стартовом туре забили по одному мячу
  • «Окжетпес» не пропускал от «Каспия» в двух последних матчах
  • «Окжетпес» выглядит сильнее соперника