Без шансов на отыгрыш для «Челси»?

прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, ставка за 4.30

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» и «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Челси — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 4.30.

«Челси»

Турнирное положение: лондонский коллектив располагается на шестой строчке в табеле о рангах английского чемпионата, имея в своем активе 48 очков.

На общем этапе Лиги чемпионов «пенсионеры» набрали 16 очков и финишировали шестыми. В итоге лондонцы шагнули сразу же в 1/8 финала турнира. «Синие» смогли в восьми матчах 17 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустили в свои.

Последние матчи: на выходных «аристократы» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в рамках АПЛ.

До этого же команда из Лондона уступила «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Только перед этим коллектив из столицы Англии смог победить «Рексхэм» (4:2) в Кубке Англии и «Астон Виллу» (4:1) в чемпионате страны.

Не сыграют: травмированы Леви Колвилл, Дариу Эссугу, Эстевао и Джейми Байноу-Гиттенс.

Состояние команды: в нынешнем сезоне АПЛ максимумом «Челси» является место в зоне Лиги чемпионов. За золотые медали подопечные Лиама Росеньора бороться не смогут.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» уже вряд ли сможет пройти дальше, а вот в Кубке команда уже пробилась в четвертьфинал и там сыграет со скромным «Порт Вэйлом». В этом турнире перспективы у команды радужные.

«ПСЖ»

Турнирное положение: во французской Лиге 1 парижане с 57 очками в активе лидируют в турнирной таблице и опережают на один балл второй «Ланс».

В Лиге чемпионов действующие обладатели трофея с трудом пробились в стадию плей-офф, заняв 14-е место с 14 очками на общем этапе.

Также парижский коллектив на стадии плей-офф евротурнира уже выбил «Монако».

Последние матчи: команда из Парижа пропускала игру чемпионата, поэтому последним поединком была как раз победа над «Челси» (5:2).

До этого «сине-красные» проиграли «Монако» (1:3), но выиграли у «Гавра» (1:0) и «Метца» (3:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Фабиан Руис и Квентин Нджанту.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике продолжают борьбу только в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. «ПСЖ» бросит все силы, чтобы выиграть эти два турнира и защитить титулы.

В этом сезоне «ПСЖ» нестабилен, но игра и состав у команды по-прежнему прекрасные, поэтому ожидать от парижан можно всего, чего угодно.

Статистика для ставок

«Челси» выиграл 1 из последних 6 матчей

«ПСЖ» проиграл 1 из последних 6 матчей

В первой игре «ПСЖ» разгромил «Челси» со счетом 5:2

Коэффициенты букмекеров: «Челси» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.30, а победа «ПСЖ» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: дома «Челси» вполне может не проиграть и завершить встречу вничью.

4.30 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.30 на матч «Челси» — «ПСЖ» принесёт прибыль 3300₽, общая выплата — 4300₽

Прогноз: команды любят играть результативно, поэтому вполне могут забить много.

2.05 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Челси» — «ПСЖ» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

