«ПСЖ» и «Челси» выдали одну из самых ярких игр 1/8 финала Лиги чемпионов: семь мячей, постоянные качели, две попытки лондонцев вернуться в игру и финальный парижский рывок, после которого счёт 5:2 стал серьёзной заявкой на четвертьфинал. При этом парадокс в том, что матч вполне мог остаться куда более скользким для команды Луиса Энрике. «Челси» дважды сравнивал счёт, находил свободные зоны за спинами у парижских защитников, но провалил последние 20 минут матча. Одним из поворотных моментов стала грубая ошибка Филипа Йоргенсена, а окончательно добил английскую команду Хвича Кварацхелия.

Результат матча ПСЖ Париж 5:2 Челси Лондон 1:0 Брэдли Баркола 10' 1:1 Мало Гюсто 28' 2:1 Усман Дембеле 40' 2:2 Энцо Фернандес 57' 3:2 Витор Феррейра 74' 4:2 Хвича Кварацхелия 86' 5:2 Хвича Кварацхелия 90+4' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери ( Лукас Эрнандес 78' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ ( Хвича Кварацхелия 62' ), Усман Дембеле ( Ли Кан Ин 69' ), Брэдли Баркола ( Сенни Меюлю 78' ) Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто ( Алехандро Гарначо 88' ), Жоао Педро ( Ромео Лавиа 83' ), Энцо Фернандес, Коул Палмер ( Лиам Дилап 83' ), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана, Педру Нету Жёлтая карточка: Хвича Кварацхелия 88' (ПСЖ)

Статистика матча 8 Удары в створ 4 0 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 2 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 14 Фолы 7

С первых минут хозяева включили привычный для себя высокий темп, агрессивный прессинг и быструю доставку мяча в финальную треть. Это лучший режим «ПСЖ» при Луисе Энрике, когда команде не приходится выжидать, она сразу сминает соперника мощнейшим давлением. Стартовый гол очень точно отразил эту модель. Усман Дембеле поднял мяч в штрафную, Жоау Невеш грамотно сбросил, а Брадли Барколя принял и мощно пробил под перекладину. Быстро, чисто и без лишних касаний.

Брадли Барколя globallookpress.com

«Челси» не развалился — и это было его главным отличием

Через несколько минут Дембеле едва добил «Челси», когда резко переложил мяч под левую и пробил в ближний. Йоргенсен в этом эпизоде спас и перевёл мяч в штангу — казалось, что этот момент может стать для вратаря важным с точки зрения уверенности. Но дальше история кипера «Челси» в этой игре пошла по другому маршруту.

Несмотря на быстрый пропущенный мяч, команда Лиама Росеньора не ушла в режим выживания. Лондонцы пытались играть смело, проходить давление через короткий пас и использовать слабости «ПСЖ» в переходах. Именно это и сделало матч настолько открытым. Парижская тройка впереди традиционно очень хороша в высоком прессинге, но куда менее дисциплинированна в затяжной обороне, и когда «Челси» преодолевал первую волну давления, открывались огромные коридоры.

«ПСЖ» — «Челси» globallookpress.com

Так пришёл и первый ответный мяч. Энцо Фернандес нашёл Мало Гюсто, чьё подключение вообще никто не прочитал, а удар правого защитника прошёл под рукой Матвея Сафонова. Этот гол показал главную проблему «ПСЖ», которая тянется уже не первый матч. Парижская команда по-прежнему слишком легко позволяет наказать себя за позиционные ошибки. И если в атаке у неё по-прежнему чемпионский масштаб, то без мяча всё намного менее надёжно, чем хотелось бы видеть у действующего обладателя трофея.

Мало Гюсто globallookpress.com

Дембеле напомнил о своём статусе, «Челси» снова сравнял

Первый тайм вообще прошёл в режиме почти непрерывного обмена ударами. «Челси» искал пространство за спинами защитников, «ПСЖ» отвечал мгновенными вертикальными выпадами, и в такой игре особенно ценны футболисты, способные решать эпизоды индивидуально. У хозяев таким игроком снова стал Усман Дембеле.

Перед вторым голом важнейшее спасение совершил Сафонов, отразив удар Коула Палмера, а дальше вся атака «ПСЖ» укатилась вперёд за считанные секунды. Дезире Дуэ нашёл Дембеле, тот на огромной скорости протащил мяч вперёд, убрал под себя, выдержал паузу, дождался, пока защитник дёрнется, и пробил низом. Даже небольшой рикошет здесь не отменяет уникальной игры француза, который умеет на максимальной скорости сохранить изначальную мысль.

Усман Дембеле globallookpress.com

На этом отрезке «ПСЖ» опять выглядел командой, которая в состоянии снести практически любого, если ей дать пространство и чуть-чуть потерять контроль. Но одновременно это была и та версия Парижа, которая всё ещё слишком много позволяет сопернику. После перерыва матч не стал осторожнее. Напротив, возникло ощущение, что обе команды окончательно приняли открытую природу этой игры. «Челси» продолжал быть смелым, и это смело выглядело не безрассудством, а осознанным выбором. Росеньор явно не хотел увозить с собой минимальное поражение при полном отказе от собственных принципов.

Второй гол англичан получился по-настоящему внушительным. Педру Нету отобрал мяч, сам разогнал атаку слева и выкатил под удар Энцо Фернандесу. Аргентинец, как и в эпизоде с первым голом, снова очень нашёл свободную зону и хладнокровно завершил. На табло 2:2, для «Челси» это был лучший отрезок игры в контексте собственной состоятельности. Команда не просто отбивалась и цеплялась, а действительно заставляла Париж нервничать, именно поэтому концовка получилась для гостей особенно болезненной.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Йоргенсен привозит, Хвича уничтожает

На фоне того, как активно «Челси» пытался играть низом под давлением, было понятно, что любая ошибка в первой фазе может стоить слишком дорого. Так и произошло. Йоргенсен, который до этого чередовал хорошие действия с нервами, получил мяч у своих ворот и решился на передачу, которой просто не существовало.

Барколя перехватил мяч, мгновенно сориентировался, Кварацхелия не стал жадничать и отдал на Витинью, а тот с безупречным хладнокровием перебросил выскочившего вратаря. Особенного давления на мяч не было, а «ПСЖ» даже не вспотел, чтобы воспользоваться подарком, — от этого гостям только обиднее. После этого эпизода матч окончательно качнулся в сторону Парижа.

Витинья празднует гол globallookpress.com

Если смотреть на главные фигуры вечера, то Хвича Кварацхелия заслуживает отдельного абзаца. Он не начинал матч в старте, но вышел именно в тот момент, когда «ПСЖ» требовался игрок, способный заново вскрыть уставшую оборону «Челси», дать команде новый рывок и закрыть матч. Сначала всё началось с правильных решений и интенсивности без мяча. Хвича сразу добавил хозяевам агрессии в прессинге и свежести в забеганиях, а потом пришли и голы.

Четвёртый гол — это классический Кварацхелия в его лучшем проявлении. Смещение с левого полуфланга, минимальный замах и хлёсткий удар под дальнюю штангу. Очень качественный гол, который, к тому же, окончательно сломал внутреннюю устойчивость «Челси».

Удар Кварацхелии globallookpress.com

Пятый же мяч, уже в компенсированное время, выглядел как жирная подпись под всей игрой. После передачи Ашрафа Хакими грузин снова оказался там, где нужно, и сделал поездку «ПСЖ» в Лондон на следующей неделе менее нервной. Если при 3:2 ещё можно было говорить о вполне рабочем сценарии камбека, то 5:2 уже требуют от «Челси» чуда на «Стэмфорд Бридж».

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

У «ПСЖ» всё ещё есть проблемы, но масштаб атаки снова пугает Европу

При всём восторге от счёта и качества отдельных атак, для Луиса Энрике этот матч вряд ли был идеальным. Да, пять забитых мячей в плей-офф Лиги Чемпионов против такого соперника — роскошный результат. Но два пропущенных и количество моментов, которые «Челси» всё равно сумел создать, не могут не тревожить. Париж по-прежнему уязвим, когда не успевает организовать повторное давление после потери. Он по-прежнему допускает слишком свободные подключения соперников из глубины. На длинной дистанции плей-офф это всё может всплыть в самый неприятный момент. Но невероятная плотность таланта в атакующей группе и вариативность решений пока что перевешивают все минусы.

Ситуация «Челси» близка к безысходной, однако сам матч не был односторонним. У «Челси» были хорошие отрезки, правильные идеи и эпизоды, в которых он действительно вскрывал хозяев. Гости во многом сами испортили себе сценарий домашнего матча. Конечно, теперь им нужно дома отыгрывать три мяча против команды, которая великолепно убегает в пространство и наказала их за почти каждую серьёзную ошибку. Это задача почти запредельного уровня сложности.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но если искать для «Челси» хоть какой-то аргумент в пользу надежды, то он в умении проходить парижский прессинг, в качестве движения Энцо Фернандеса, в рывках Нету, в том, что этот «ПСЖ» всё ещё можно ранить. Другое дело, что для настолько шокирующего камбека одного этого мало. Нужна идеальная версия «Челси», которую в последнее время очень трудно разглядеть.