Во вторник, 17 марта, лондонский «Челси» примет на своем поле ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

10' Матвей Сафонов (ПСЖ) сильно вынес мяч со своей штрафной, а партнеры выиграли верховую борьбу в центре поля.

08' Энцо Фернандес («Челси») пробивал с угла штрафной — мяч рикошетом улетел на угловой!

06' Г-ООООООООО-Л! ПСЖ — 0:1! Хвича Кварацхелия! Матвей Сафонов со своей штрафной выдал дальний пас на Хвичу Кварацхелия, тот обыграл защитника и пробил точно в угол!

05' Жоау Невеш (ПСЖ) получил по ногам от Жоао Педро («Челси»), парижане очень неспешно готовятся пробить этот стандарт.

04' Бредли Баркола (ПСЖ) эффектно переиграл на фланге соперника, но мяч пересек боковую линию поля.

03' Гости взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку, но пока опасности у ворот соперника нет.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 47 Владение мячом 53 1 Фолы 0

02' Нуну Мендеш (ПСЖ) прострелил во вратарскую — Роберт Санчес («Челси») в падении забрал мяч в руки.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Челси» — ПСЖ начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Стэмфорд Бридж». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Лондоне переменная облачность, во время матча температура будет около +10℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич из Словении.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», который вмещает 40 341 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — ПСЖ. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес Роберт, Чалоба Трево, Сарр Мамаду-Наби, Хато Йоррель, Кукурелья Марк, Сантос Андрей, Кайседо Мойсес, Палмер Коул, Фернандес Энцо, Нету Педру, Педро Жоао.

ПСЖ: Сафонов Матвей, Хакими Ашраф, Маркиньос Маркос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Заир-Эмери Уоррен, Витинья, Невеш Жоау, Баркола Бредли, Дембеле Усман, Кварацхелия Хвича.

«Челси»

«Челси» пропустил стадию 1/16 финала Лиги чемпионов, так как занял место в ТОП-8 после общего этапа турнира. Это дало возможность уменьшить нагрузку на игроков, которая и так в нынешнем сезоне выпала приличная. Напомним, что в общем этапе ЛЧ лондонский клуб набрал 16 очков и занял 6-е место.

В национальном первенстве Англии у «Челси» дела идут с попеременным успехом и в данный момент команда занимает лишь шестое место в турнирной таблице АПЛ, пролетая мимо еврокубков. Отставание от лидирующего «Арсенала» очень велико — 22 очка. В последнем туре «синие» на своем поле проиграли «Ньюкаслу» (0:1).

ПСЖ

ПСЖ не смог финишировать в ТОП-8 общего этапа Лиги чемпионов и был вынужден играть плей-офф со стадии 1/16 финала. Волей судьбы в соперники достался французский клуб «Монако». В упорной борьбе парижане все же прошли «монегасков», обыграв их на выезде (3:2), а затем скатав дома вничью (2:2). В первом матче против «Челси» на своем поле ПСЖ просто прибил соперника (5:2), сделав хороший задел для общего успеха.

В чемпионате Франции у ПСЖ ситуация неплохая: команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Ланс» на одно очко и имеет на один проведенный матч меньше. В последнем туре Лиги 1 парижане играли против все того же «Монако» и уступили ему со счетом 1:3.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли прошлым летом на клубном Чемпионате мира в финале, и тогда «Челси» разгромил парижан со счетом 3:0. Неделю назад в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ отомстил за то поражение и на своем поле обыграл лондонцев (5:2).

