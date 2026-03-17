Пройдет ли «Челси» в четвертьфинал?

дерзкая ставка за 9.00 на матч Лиги чемпионов

17 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Челси — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 9.00.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят не особенно продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» на 3 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» уступили «Ньюкаслу» (0:1).

До того команда была бита ПСЖ (2:5). А вот поединок с «Рексхэмом» завершился успехом в дополнительное время (4:2).

В пяти своих последних матчах «Челси» одержал две победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Аристократы» ныне крайне нестабильны. Команда не побеждала в 2 последних поединках.

Причем «Челси» традиционно неудачно противостоит ПСЖ. В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане нынешний сезон проводят успешно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем ПСЖ на один пункт опережает «Ланс». При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане разгромили «Челси» (5:2).

До того команда уступила «Монако» (1:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Гавр».

При этом ПСЖ в пяти последних матчах победил 3 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Парижане мотивированы выиграть Лигу чемпионов. Команда сделала шикарный задел для прохода в четвертьфинал.

При этом ПСЖ в двух своих последних поединках пропустил 5 мячей. Да и вообще, оборона парижан выглядит не столь монолитно.

В этом поединке парижане явно будут действовать в расчете на контратаки. Французов может расхолодить успех в первой встрече.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Челси» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Челси» явно способен прибавить, да и оборона парижан частенько совершает сбои.

Ставка: Проход «Челси» за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.00

Пять причин, почему ставка зайдет

Парижане пропустили 5 мячей в двух своих последних матчах

«Челси» в среднем забивает 2 гола за матч

Форвард лондонцев Жоау Педро забил 14 мячей в АПЛ и еще 3 в Лиге чемпионов

В последних матчах не лучшим образом выглядел последний рубеж парижан

«Челси» явно способен поднатореть в плане реализации

Не пропустите

Сбалансированный прогноз на матч «Челси» — ПСЖ с предлагаемой ставкой за 2.05.