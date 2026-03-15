16 марта во 2-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Актобе». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кайрат — Актобе с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» стартовал скромненько.  Команда пока находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» явно настроен выиграть чемпионат.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Кайрат» одолел «Алтай» (1:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Тоболу».  Зато контрольный поединок с «Оренбургом» принес успех (1:0).

В пяти своих последних матчах «Кайрат» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Кайрат» все никак не обретет надлежащую стабильность.  Команда побеждает с заметной натугой.

Причем «Кайрат» традиционно удачно противостоит «Актобе».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» нынешний чемпионат начал удачно.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Актобе» ставит перед собой максимальные задачи.  При этом команда в стартовом туре забила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Актобе» уверенно переиграл «Тобол» (4:1).

До того команда была бита «Сочи» (0:3).  А вот чуть ранее она в спарринге потерпела поражение от «Уфы» (1:4).

При этом «Актобе» в 5 своих последних поединках добыл всего одну викторию.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Актобе» находится в явном кризисе.  Команда до последней победы уступила 4 раза подряд.

При этом «Актобе» явно способен прибавить во всех компонентах.  Вот только команда уступила «Кайрату» в трех последних очных поединках.

В этом поединке «Актобе» постарается закрепиться на вершине таблицы.  Команда явно не боится алмаатинцев.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кайрат» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04.  Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.76.

Прогноз: «Кайрат» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и «Актобе» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Кайрата» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.32

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Кайрат» одолел «Актобе» в трех последних очных поединках
  • «Кайрат» не проигрывает 3 матча кряду
  • Обе команды стартовали в чемпионате с побед
  • «Актобе» до последней виктории уступил 4 раза подряд
  • «Актобе» неизменно пропускал в 7 последних поединках