Выпрыгнет ли «Мальорка» из опасной зоны?

прогноз на матч Ла Лиги

15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальорка — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 2.33.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Балеарцы» сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Балеарцы» не уступили «Осасуне» (2:2).

До того команда была бита «Реал Сосьедадом» (0:1). Да и поединок с «Сельтой» завершился болезненной коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Мальорка» добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Балеарцы» нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

Причем «Мальорка» традиционно неудачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 3 зачетных балла отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» не смогли обыграть «Овьедо» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Эльче» (2:2). А вот чуть ранее она была бита мадридским «Атлетико» (2:4).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках разжился 3 паритетами. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Попугаи» давно не блещут результатами. Команда не выигрывает уже два с половиной месяца.

При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато команда не проигрывает два матча кряду.

Каталонцы не могут обыграть «Мальорку» на выезде уже долгих пять лет. Вот и в нынешней диспозиции «попугаи» будут рады и ничьей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мальорка» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Балеарцы» намерены выбраться из опасной зоны, да и каталонцы давненько не побеждают.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

