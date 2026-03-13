прогноз на матч Серии А, ставка за 1.92

14 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Аталанта». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Интер — Аталанта с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» является лидером чемпионата Италии. Миланский клуб набрал 67 очков при 22 победах, пяти поражениях и одном матче вничью. Общая разница мячей — 64:22.

Последние матчи: в последнем матче «Интер» проиграл с минимальным счетом «Милану» (0:1).

Ранее клуб сыграл вничью с «Комо» в первом матче полуфинала Кубка Италии (0:0) и обыграл «Дженоа» (2:0) в Серии А.

Состояние команды: Миланский клуб имеет комфортное преимущество в семь очков от «Милана», идущего вторыми. «Интер» имеет впечатляющую серию из восьми побед кряду, хоть и последний поединок для команды завершился поражением.

«Аталанта»

Турнирное положение: Клуб из Бергамо занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 46 очков при 12 победах, десяти матчах вничью и шести поражениях. Общая разница мячей — 39:26.

Последние матчи: в последнем матче «Аталанта» крупно уступила мюнхенской «Баварии» в 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:6.

В чемпионате Италии клуб поделил очки с «Удинезе», завершив поединок со счетом 2:2, и сыграл вничью с «Лацио» в полуфинале Кубка Италии со счетом 2:2.

Состояние команды: у «Аталанты» две победы в последних семи матчах при трех поражениях и двух поединков вничью. Клуб пока в четырех очках от зоны еврокубков и, учитывая результат в Лиге чемпионов, коллектив может сфокусироваться на Кубке и чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 1.92.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут забить в этом поединке. Это основная ставка.

1.82 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Интер» — «Аталанта» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.82.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании тотала больше 3 мячей в поединке.

2.17 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Интер» — «Аталанта» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.17.