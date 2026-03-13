14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» проводят продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» на 6 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» переиграли «Хайденхайм» (4:2).

До того команда уступила «Санкт-Паули» (0:1). А вот поединок с «Кельном» завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Деревенские» нынче весьма нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

Причем «Хоффенхайм» традиционно неудачно противостоит «Вольфсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» отчаянно бьются за выживание. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Гамбургу» (1:2).

До того команда потерпела сокрушительное поражение от «Штутгарта» (0:4). А вот чуть ранее она уступила «Аугсбургу» (2:3).

При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Волки» пытаются выбраться из группы аутсайдеров. Вот только уступила команда трижды кряду.

При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и вообще, команда с приличным подбором игроков умудряется проигрывать всем подряд.

Единственным светлым пятном является Мохаммед Амура. Алжирский форвард отличился 8 забитыми мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Волки» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.

Ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.71

