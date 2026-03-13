прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.92

14 марта в 24-м туре Первой лиги сыграют «Факел» и «Черноморец». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Факел — Черноморец с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Факел»

Турнирное положение: «Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 балл за 22 встречи при разнице мячей 30:11.

Последние матчи: в предыдущем поединке воронежцы минимально обыграли «Урал» (1:0) в Первой лиге.

До того команда одержала победу над узбекской «Согдианой» (1:0) и проиграла «Балтике» (0:1) в товарищеских встречах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Воронежцы с весомым запасом лидируют в Первой лиге, несмотря на игру в запасе.

В прошлой игре «Факел» обыграл своих прямых конкурентов из «Урала», что только добавляет уверенности по пути возвращения в РПЛ по итогам сезона.

«Черноморец»

Турнирное положение: «Черноморец» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 27 очков за 23 тура при разнице голов 28:29.

Последние матчи: в предыдущем поединке новороссийцы разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) в Первой лиге.

До того команда потерпела поражение от «Торпедо» (0:2) в Первой лиге и обыграла «Родину» (0:0) в товарищеской встрече.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Новороссийцы не блещут особой стабильностью по ходу сезона, но под руководством Вадима Евсеева команда смогла не только выбраться из зоны вылета, но и приблизиться к середине турнирной таблицы.

Сейчас команда под руководством Дмитрия Попова вернулась в сезон не с самыми прекрасными, но и далеко не самыми плохими результатами.

Статистика для ставок

«Черноморец» проиграл в одном матче из пяти последних в рамках Первой лиги

«Факел» побеждал в шести последних встречах в рамках Первой лиги

В последнем очном матче «Факел» одержал минимальную победу со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу воронежской команды ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 3.85, а победа «Черноморца» — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.34 и 1.50.

Прогноз: «Факел» выглядит безусловным фаворитом и вполне способен всухую обыграть при своих фанатах команду из Новороссийска.

Ставка: Сухая победа «Факела» за 1.92.

Прогноз: Очные встречи между командами не блещут результативностью, чего не стоит ожидать и на сей раз.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.49.