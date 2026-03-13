Оступится ли «Бавария» в Леверкузене?

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.35

14 марта в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Байер — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив пока что борется только за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

В настоящий момент в активе «фармацевтов» 44 зачетных балла и шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.

За 25 матчей леверкузенцы смогли 48 раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели «аптекари» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этого в чемпионате Германии команда из Леверкузена сыграла вничью с «Фрайбургом» (3:3) и «Майнцем» (1:1), но победила «Гамбург» (1:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

Не сыграют: травмированы Артур, Лоик Баде и Лукас Васкес, дисквалифицирован — Алекс Гримальдо.

Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна сейчас отстают от третьего места на пять очков. Такое отставание «Байеру» отыграть под силу, а вот дотянуться до лидирующих «Баварии» и «Боруссии» уже не выйдет.

В Лиге чемпионов перспективы «Байера» туманны. Даже если команда сможет пройти «Арсенал», то потом ее будут ждать не менее слабые соперники.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив мчится к своему очередному чемпионскому титулу.

Баварцы сейчас имеют в своем активе 66 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

У мюнхенцев, безусловно, лучшая разница забитых и пропущенных мячей в лиге — 92:24.

Последние матчи: в Лиге чемпионов «красные» смогли разгромить «Аталанту» с результатом 6:1.

До этого в рамках Бундеслиги команда из Мюнхена выиграла у «Боруссии» М (4:1), «Боруссии» Д (3:2), «Айнтрахта» (3:2) и «Вердера» (3:0).

Не сыграют: в лазарете Хироки Ито, Джамал Мусиала, Мануэль Нойер и Йонас Урбиг.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани за всевозможные трофеи. Чемпионство от «Баварии» уже ускользнуть не должно, в полуфинале Кубка Германии команда сыграет как раз с «Байером», а в Лиге чемпионов коллектив уже одной ногой в четвертьфинале.

Безусловно, «Бавария» будет пытаться выиграть все. У команды все для этого есть — и игра, и состав, и характер.

Статистика для ставок

«"Байер" 4 из последних 5 матчей сыграл вничью

"Бавария" выиграла 7 последних матчей

В последнем очном поединке команд "Бавария" разгромила "Байер" со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Бавария" является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.80, а победа "Байера" — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.38 и 2.80.

Прогноз: разница команд не столь велика, поэтому много голов может не быть забито.

2.35 тотал меньше 3

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Байер» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал меньше 3 за 2.35.

Прогноз: дома "Байер" играет достаточно хорошо, поэтому вполне может не проиграть.

2.50 победа Байера или ничья

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Байер» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: победа "Байера" или ничья за 2.50.