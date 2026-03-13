14 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Хетафе». Начало игры — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Атлетико — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.29.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 баллов после 27-ми встреч при разнице мячей 46:25.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела отлично, разгромив «Тоттенхэм» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
До того команда обыграла «Реал Сосьедад» (3:2) в Ла Лиге и проиграла «Барселоне» в Кубке Испании (0:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико» в текущем сезоне традиционно бьется за третье место в Ла Лиге, а также продолжает биться за победу в Лиге чемпионов.
«Матрасники» выглядят безусловными фаворитами в борьбе за место в тройке по итогам сезона, тем более последние успехи команды говорят о том, что подопечные Диего Симеоне готовы на новые подвиги.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» находятся на 9-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков после 27-го тура при разнице мячей 23:29.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, одержав победу над «Бетисом» (2:0).
До того команда обыграла в гостях мадридский «Реал» (1:0) и проиграла дома «Севилье» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Городские» после победы над «Реалом» смогли без особых проблем справиться с крепким «Бетисом» и готовы дать бой «Атлетико».
Команда Бордаласа по ходу сезона вряд ли блещет какой-либо стабильностью, но при определенных обстоятельствах может зацепиться за место в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Хетафе» проиграл только один матч из последних семи
- «Атлетико» выиграл три последних матча подряд в Ла Лиге
- Последний матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «матрасников» ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.85, а победа «Хетафе» котируется в 6.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.34 и 1.52.
Прогноз: с точки зрения результативности игры команд складываются по-разному, но вряд ли команда Бордаласа готова просто так сдаться «матрасникам» и зацепиться за очки.
Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.29.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке обе команды отличатся забитыми голами.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.49