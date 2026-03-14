В субботу, 14 марта, «Атлетико» примет «Хетафе» в рамках 28-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13' Наладили игроки «Хетафе» контроль над мячом, проводя первую позиционную атаку в матче.

11' Продолжает атаковать «Атлетико».

08' Гоол! 1:0. Науэль Молина нанёс сумасшедший удар из-за пределов штрафной «Хетафе», мяч в девятку ворот не шелохнувшегося вратаря гостей Давида Сории залетел.

07' Науэль Молина забросил мяч из-за боковой в штрафную «Хетафе», отбились гости.

06' Включаются футболисты «Атлетико» в прессинг, усложняя начало атаки «Хетафе».

04' В спокойном ключе начинается игра.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 75 Владение мячом 25 1 Угловые удары 0 0 Фолы 2

02' Удар Коке с линии штрафной «Хетафе» после розыгрыша углового «Атлетико», мяч выше ворот гостей пролетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Хетафе».

До матча

18:14 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

18:05 Матч пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, вмещающем 70 460 зрителей.

17:55 Главным судьей матча будет Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Муссо, Молина, Хименес, Пубиль, Лангле, Коке, Альмада, Гонсалес, Варгас, Сёрлот, Баэна.

«Хетафе»: Сория, Джене, Абкар, Дуарте, Ромеро, Иглесиас, Фемения, Милья, Арамбарри, Сатриано, Васкес.

«Атлетико»

«Матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 баллов после 27-ми встреч при разнице мячей 46:25. Предыдущий поединок команда провела отлично, разгромив «Тоттенхэм» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До того команда обыграла «Реал Сосьедад» (3:2) в Ла Лиге и проиграла «Барселоне» в Кубке Испании (0:3).

«Атлетико» в текущем сезоне традиционно бьется за третье место в Ла Лиге, а также продолжает биться за победу в Лиге чемпионов. «Матрасники» выглядят безусловными фаворитами в борьбе за место в тройке по итогам сезона, тем более последние успехи команды говорят о том, что подопечные Диего Симеоне готовы на новые подвиги. Травмированных нет.

«Хетафе»

«Городские» находятся на 9-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков после 27-го тура при разнице мячей 23:29. Предыдущий поединок команда провела успешно, одержав победу над «Бетисом» (2:0). До того команда обыграла в гостях мадридский «Реал» (1:0) и проиграла дома «Севилье» (0:1).

«Городские» после победы над «Реалом» смогли без особых проблем справиться с крепким «Бетисом» и готовы дать бой «Атлетико». Команда Бордаласа по ходу сезона вряд ли блещет какой-либо стабильностью, но при определенных обстоятельствах может зацепиться за место в еврокубках. Травмированных нет.

Личные встречи

Последний матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. За всю историю команды сыграли между собой 50 матчей, в 34 играх победил «Атлетико», в 5 «Хетафе», оставшиеся 11 матчей завершились вничью.

