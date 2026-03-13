Вернутся ли «орлята» к победам?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.33

14 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Ницца». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Анже — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.33.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» на 9 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Черно-белые» минимально переиграли «Нант».

До того команда была бита «Монако» (0:2). Да и поединок с «Лиллем» завершился досадной коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Анже» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Черно-белые» нынче выглядят бледновато. До последней победы команда уступила 3 раза кряду.

Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» на 5 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» с треском уступили «Ренну» (0:4).

До того команда в Кубке Франции в серии пенальти одолела «Лорьян». А вот чуть ранее она уступила «Парижу» (0:1).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьи. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлята» ныне находятся на спаде. Команда не может забить уже 3 матча подряд.

При этом «Ницца» в среднем пропускает два мяча за матч. Да и не побеждает команда уже 6 матчей кряду.

«Орлята» мотивированы отдалиться от группы аутсайдеров. Команда явно постарается прервать свой неудачный сериал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Ницца» способна поднатореть в плане реализации, к тому же «Анже» нынче не блещет результатами.

П2

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Анже» — «Ницца» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ничья

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Анже» — «Ницца» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Ничья за 3.10

