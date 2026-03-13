14 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Ницца». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Анже — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.33.
«Анже»
Турнирное положение: «Черно-белые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Анже» на 9 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Черно-белые» минимально переиграли «Нант».
До того команда была бита «Монако» (0:2). Да и поединок с «Лиллем» завершился досадной коллизией (0:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Анже» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Черно-белые» нынче выглядят бледновато. До последней победы команда уступила 3 раза кряду.
Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» бьются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Ницца» на 5 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» с треском уступили «Ренну» (0:4).
До того команда в Кубке Франции в серии пенальти одолела «Лорьян». А вот чуть ранее она уступила «Парижу» (0:1).
При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьи. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлята» ныне находятся на спаде. Команда не может забить уже 3 матча подряд.
При этом «Ницца» в среднем пропускает два мяча за матч. Да и не побеждает команда уже 6 матчей кряду.
«Орлята» мотивированы отдалиться от группы аутсайдеров. Команда явно постарается прервать свой неудачный сериал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.
Прогноз: «Ницца» способна поднатореть в плане реализации, к тому же «Анже» нынче не блещет результатами.
Ставка: Победа «Ниццы» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Орлята» в среднем забивают чаще гола за матч
- «Анже» до последней победы уступил 3 раза подряд
- «Черно-белые» в среднем забивают меньше гола за матч
- «Анже» до декабрьской победы два раза кряду уступал «орлятам»
- «Анже» дома в среднем пропускает чаще гола за матч