13 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алавес — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Алавес» на 2 очка оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Славные» уступили «Валенсии» (2:3).
До того команда была бита «Леванте» (0:2). А вот поединок с «Жироной» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Алавес» добыл лишь 2 ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Славные» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.
Причем «Алавес» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Подводники» сражаются за попадание в тройку. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Вильярреал» имеет поровну очков с идущим третьим «Атлетико». При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Подводники» переиграли «Эльче» (2:1).
До того команда была разбита «Барселоной» (1:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Валенсии» (2:1).
При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Подводники» находятся в весьма приличных кондициях. Команда победила в трех из четырех своих последних поединков.
При этом «Вильярреал» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато два месяца назад команда уверенно обыграла «славных» (3:1).
Вот только в кадровом плане у «Вильярреала» ситуация далека от оптимальной. Зато продуктивный сезон проводит Жорж Микаутадзе, отличившийся 8 мячами в Ла Лиге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вильярреал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Подводники» намерены не отставать от «Атлетико», к тому же выглядят заметно сильнее «Алавеса».
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алавес» дома в среднем забивает чуть реже гола за матч
- «Славные» не побеждали в 6 своих последних поединках
- «Вильярреал» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Алавес» в родных стенах в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Подводники» на выезде набрали 20 очков в 13 матчах