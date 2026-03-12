Три очка для «подводников»?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.10

13 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алавес — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» на 2 очка оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Славные» уступили «Валенсии» (2:3).

До того команда была бита «Леванте» (0:2). А вот поединок с «Жироной» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Алавес» добыл лишь 2 ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Славные» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.

Причем «Алавес» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» сражаются за попадание в тройку. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» имеет поровну очков с идущим третьим «Атлетико». При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Подводники» переиграли «Эльче» (2:1).

До того команда была разбита «Барселоной» (1:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Валенсии» (2:1).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Подводники» находятся в весьма приличных кондициях. Команда победила в трех из четырех своих последних поединков.

При этом «Вильярреал» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато два месяца назад команда уверенно обыграла «славных» (3:1).

Вот только в кадровом плане у «Вильярреала» ситуация далека от оптимальной. Зато продуктивный сезон проводит Жорж Микаутадзе, отличившийся 8 мячами в Ла Лиге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вильярреал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Подводники» намерены не отставать от «Атлетико», к тому же выглядят заметно сильнее «Алавеса».

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 3.60

