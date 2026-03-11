12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Митьюлланд». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Митьюлланд с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» вышел в плей-офф Лиги Европы с 12-го места в общей таблице, набрав 15 баллов за 8 встреч при разнице мячей 12:11.
В 1/16 финала турнира «лесники» не без проблем справились с турецким «Фенербахче» — 3:0 в гостях и 1:2 дома.
Последние матчи: на прошлых выходных «Ноттингем Форест» провел неплохую встречу, сыграв вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ — 2:2.
Ранее команда проиграла «Брайтону» (1:2) в АПЛ и «Фенербахче» (1:2) в Лиге Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в этом сезоне «Ноттингем» совсем не радует в чемпионате страны, борясь за выживание.
А вот в Лиге Европы у команды есть хорошие шансы пройти как можно дальше
«Митьюлланд»
Турнирное положение: «Митьюлланд» вышел в 1/8 финала Лиги Европы автоматически, заняв третье место в общей таблице, набрав 19 баллов за 8 встреч при разнице мячей 18:8.
Последние матчи: в прошлом матче «Митьюлланд» сыграл относительно неплохо, сыграв вничью с «Орхусом» в ответном полуфинале Кубка Дании — 1:1.
До того команда разошлась миром с «Брендбю » (0:0) и обыграла «Силькеборг» (4:0) в чемпионате страны.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Митьюлланд» в чемпионате Дании борется за первое место, а также вышел в финал кубка страны.
Параллельно команда уже успела сотворить сенсацию, отобравшись автоматически в 1/8 финала Лиги Европы. Продолжится ли скандинавская сказка — пока непонятно, но несмотря на все свои трудности «Ноттингем» является не самым простым оппонентом для датской команды.
Статистика для ставок
- «Митьюлланд» не проигрывал в пяти последних встречах во всех турнирах
- «Ноттингем Форест» не побеждал в четырех матчах кряду
- Команды играли друг против друга в Ноттингеме на общем этапе турнира, тогда победу одержал «Митьюлланд» — 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «лесников» ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа «Митьюлланда» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.06 и 1.70.
Прогноз: В прошлый раз обе команды выдали результативный матч и вряд ли эта встреча будет малорезультативной.
Ставка: Тотал больше 3 за 2.17.
Прогноз: Команды находятся в совершенно разных игровых кондициях и вполне возможно, что гости не проиграют «лесникам» на «Сити Граунд».
Ставка: «Митьюлланд» не проиграет за 2.33.