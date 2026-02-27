Ответный матч, который должен был стать формальностью после 3:0 в Стамбуле, превратился в нервный триллер. «Ноттингем Форест» уступил дома 1:2, позволив «Фенербахче» поверить в невозможное, но всё-таки сохранил преимущество по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Впереди у команды Витора Перейры либо «Бетис», либо «Мидтьюлланн».

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 1:2 Фенербахче Стамбул 0:1 Керем Актюркоглу 22' 0:2 Керем Актюркоглу 48' пен. 1:2 Каллум Хадсон-Одои 68' Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Неко Уильямс, Морато, Мурилло ( Ола Эйна 46' ), Райан Йейтс ( Ибраим Сангаре 46' ), Эллиот Андерсон, Джеймс Макати ( Каллум Хадсон-Одои 46' ), Николас Домингес ( Морган Гиббз-Уайт 84' ), Омари Хатчинсон, Лоренцо Лукка ( Игор Жезус 46' ), Жаир Кунья Фенербахче: Арчи Браун ( Alaettin Ekici 76' ), Йигит Эфе Демир, Мерт Мюльдюр, Керем Актюркоглу, Н’Голо Канте, Исмаиль Юксек, Маттео Гюэндузи, Шериф Сидики ( Левент Мерджан 76' ), Нене Доргелес ( Нелсон Семеду 46' ), Огуз Айдын ( Марко Асенсио 63' ), Tarik Cetin Жёлтая карточка: Лоренцо Лукка 40' (Ноттингем Форест)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 7 Удары мимо 3 54 Владение мячом 47 5 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 12 Фолы 8

С одной стороны, у «Ноттингема» был солидный задел после 3:0 в Стамбуле, с другой — плотный календарь и борьба за выживание в Премьер-лиге, где «Форест» всего в двух очках от зоны вылета. Перейра, назначенный в середине февраля и уже четвёртый тренер клуба за сезон, сделал шесть изменений в составе после поражения от «Ливерпуля» (0:1). Он открыто признал риск: нужно было думать о выезде в Брайтон и экономить силы лучших игроков.

Ротация сработала не так, как хотелось. Команда выглядела разобщённой, теряла мяч в простых ситуациях и проигрывала дуэли. Уже через 30 секунд после стартового свистка игра была остановлена, потому что болельщики «Фенербахче» забросали штрафную «Фореста» пиротехникой. Трёхминутная пауза, дым, игроки буквально уклонялись от фаеров — фанаты «Фенера» привезли стамбульскую атмосферу в Англию.

Арчи Браун убирает файер с поля globallookpress.com

А затем случился и первый гол. На 22-й минуте «Форест» провалился в переходной фазе, Сидики Шериф убежал по правому флангу, Неко Уильямс не смог подстраховать, а Актюркоглу спокойно пробил мимо Штефана Ортеги — 0:1. Стадион занервничал, а турки впервые в противостоянии поверили в себя.

Первый гол Актюркоглу globallookpress.com

До перерыва «Фенербахче» мог сделать счёт опаснее — Шериф бил в сетку с внешней стороны, а в компенсированное время Ортега спас после комбинации с участием Актюркоглу. «Форест» же, несмотря на активность Эллиота Андерсона (он снова был самым живым в составе), создал немного, хозяева явно проседали структурно и не могли навязать свою игру.

Пенальти через 25 секунд тайма и призрак истории

Если первый тайм для хозяев был тревожным, то начало второго стало почти катастрофическим. Спустя 25 секунд после возобновления встречи арбитр Маурицио Мариани указал на точку — Жаир Кунья задел Актюркоглу в штрафной. Контакт выглядел минимальным и даже дорисованным, но ВАР подтвердил решение. Сам пострадавший спокойно реализовал пенальти, 0:2 на табло, 4:2 по сумме.

Пенальти Актюркоглу globallookpress.com

В истории еврокубков лишь одна команда отыгрывала три мяча после домашнего поражения в первом матче. «Фенербахче» до этого проиграл все 26 подобных противостояний и вдруг оказался в шаге от того, чтобы переписать вечную статистику.

Перейра ещё в перерыве сделал четыре замены, выпустив Хадсона-Одои, Айну, Жезуса и Сангаре, то есть почти все лидеры команды. Тренер признал после матча, что это был трудный, но необходимый шаг: «Когда меняешь половину состава, сложно сохранить уровень, но нам нужно думать о двух матчах, не об одном». После 0:2 «Форест» наконец собрался. Домингес и Кунья били издали, Уильямс пробовал поймать вратаря неожиданным из-под защитника. Игра выровнялась, но напряжение не спадало. Пока на 68-й минуте два игрока, вышедшие со скамейки, не соорудили ключевой эпизод.

Айна подал на дальнюю штангу, Хадсон-Одои принял мяч идеальным первым касанием, убрал Семеду на замахе и пробил в дальний угол — 1:2. Первый еврокубковый гол Каллума в сезоне оказался решающим. Перейра сжал кулаки, «Сити Граунд» выдохнул.

Каллум Хадсон-Одои globallookpress.com

Этот мяч убил импульс «Фенербахче». Турки ещё пытались давить, вратарь Тарык Четин спасал после ударов Жезуса и Хадсона-Одои, но сил на полноценный штурм уже не осталось. Травмы Эдерсона, Шкриньяра, Талиски, дисквалификация Фреда и короткая скамейка просто не оставляли Тедеско возможности усилить игру.

Разные траектории, разные выводы

«Фенербахче» выиграл матч (в таблице коэффициентов это очень поможет Турции), но проиграл дуэль. У турок — пятая подряд неудача против английского клуба в плей-офф. При этом в турецкой Суперлиге команда идёт без поражений 23 тура и всего в двух очках от «Галатасарая», европейская боль контрастирует с внутренней стабильностью.

Нголо Канте globallookpress.com

«Ноттингем Форест» же продолжает жить в двух параллельных реальностях. В чемпионате по-прежнему борьба за выживание, а в Европе три победы подряд, 19 голов в кампании Лиги Европы и первое выигранное противостояние в плей-офф за 30 лет.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Форест» сыграл нервно, местами слабо, позволил сопернику диктовать темп и едва не устроил себе исторический провал, но прошёл дальше. И в сезоне, где каждое очко в Премьер-лиге на вес золота, успех в еврокубках может стать психологическим топливом, которого не хватает в борьбе за спасение. Следующая остановка — «Бетис» или «Мидтьюлланн». И если Перейра хочет, чтобы его команда перестала ходить по лезвию, придётся делать выводы из этого матча. Ещё одни такие 25 секунд после перерыва более хищные соперники не простят.