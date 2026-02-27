Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Ответный матч, который должен был стать формальностью после 3:0 в Стамбуле, превратился в нервный триллер. «Ноттингем Форест» уступил дома 1:2, позволив «Фенербахче» поверить в невозможное, но всё-таки сохранил преимущество по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Впереди у команды Витора Перейры либо «Бетис», либо «Мидтьюлланн».

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест1:2ФенербахчеФенербахчеСтамбул
0:1 Керем Актюркоглу 22' 0:2 Керем Актюркоглу 48' пен. 1:2 Каллум Хадсон-Одои 68'
Ноттингем Форест:  Штефан Ортега,  Неко Уильямс,  Морато,  Мурилло (Ола Эйна 46'),  Райан Йейтс (Ибраим Сангаре 46'),  Эллиот Андерсон,  Джеймс Макати (Каллум Хадсон-Одои 46'),  Николас Домингес (Морган Гиббз-Уайт 84'),  Омари Хатчинсон,  Лоренцо Лукка (Игор Жезус 46'),  Жаир Кунья
Фенербахче:  Арчи Браун (Alaettin Ekici 76'),  Йигит Эфе Демир,  Мерт Мюльдюр,  Керем Актюркоглу,  Н’Голо Канте,  Исмаиль Юксек,  Маттео Гюэндузи,  Шериф Сидики (Левент Мерджан 76'),  Нене Доргелес (Нелсон Семеду 46'),  Огуз Айдын (Марко Асенсио 63'),  Tarik Cetin
Жёлтая карточка:  Лоренцо Лукка 40' (Ноттингем Форест)

С одной стороны, у «Ноттингема» был солидный задел после 3:0 в Стамбуле, с другой — плотный календарь и борьба за выживание в Премьер-лиге, где «Форест» всего в двух очках от зоны вылета.  Перейра, назначенный в середине февраля и уже четвёртый тренер клуба за сезон, сделал шесть изменений в составе после поражения от «Ливерпуля» (0:1).  Он открыто признал риск: нужно было думать о выезде в Брайтон и экономить силы лучших игроков.

Ротация сработала не так, как хотелось.  Команда выглядела разобщённой, теряла мяч в простых ситуациях и проигрывала дуэли.  Уже через 30 секунд после стартового свистка игра была остановлена, потому что болельщики «Фенербахче» забросали штрафную «Фореста» пиротехникой.  Трёхминутная пауза, дым, игроки буквально уклонялись от фаеров — фанаты «Фенера» привезли стамбульскую атмосферу в Англию.

Арчи Браун убирает файер с поля
Арчи Браун убирает файер с поля

А затем случился и первый гол.  На 22-й минуте «Форест» провалился в переходной фазе, Сидики Шериф убежал по правому флангу, Неко Уильямс не смог подстраховать, а Актюркоглу спокойно пробил мимо Штефана Ортеги — 0:1.  Стадион занервничал, а турки впервые в противостоянии поверили в себя.

Первый гол Актюркоглу
Первый гол Актюркоглу

До перерыва «Фенербахче» мог сделать счёт опаснее — Шериф бил в сетку с внешней стороны, а в компенсированное время Ортега спас после комбинации с участием Актюркоглу.  «Форест» же, несмотря на активность Эллиота Андерсона (он снова был самым живым в составе), создал немного, хозяева явно проседали структурно и не могли навязать свою игру.

Пенальти через 25 секунд тайма и призрак истории

Если первый тайм для хозяев был тревожным, то начало второго стало почти катастрофическим.  Спустя 25 секунд после возобновления встречи арбитр Маурицио Мариани указал на точку — Жаир Кунья задел Актюркоглу в штрафной.  Контакт выглядел минимальным и даже дорисованным, но ВАР подтвердил решение.  Сам пострадавший спокойно реализовал пенальти, 0:2 на табло, 4:2 по сумме.

Пенальти Актюркоглу
Пенальти Актюркоглу

В истории еврокубков лишь одна команда отыгрывала три мяча после домашнего поражения в первом матче.  «Фенербахче» до этого проиграл все 26 подобных противостояний и вдруг оказался в шаге от того, чтобы переписать вечную статистику.

Перейра ещё в перерыве сделал четыре замены, выпустив Хадсона-Одои, Айну, Жезуса и Сангаре, то есть почти все лидеры команды.  Тренер признал после матча, что это был трудный, но необходимый шаг: «Когда меняешь половину состава, сложно сохранить уровень, но нам нужно думать о двух матчах, не об одном».  После 0:2 «Форест» наконец собрался.  Домингес и Кунья били издали, Уильямс пробовал поймать вратаря неожиданным из-под защитника.  Игра выровнялась, но напряжение не спадало.  Пока на 68-й минуте два игрока, вышедшие со скамейки, не соорудили ключевой эпизод.

Айна подал на дальнюю штангу, Хадсон-Одои принял мяч идеальным первым касанием, убрал Семеду на замахе и пробил в дальний угол — 1:2.  Первый еврокубковый гол Каллума в сезоне оказался решающим.  Перейра сжал кулаки, «Сити Граунд» выдохнул.

Каллум Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои

Этот мяч убил импульс «Фенербахче».  Турки ещё пытались давить, вратарь Тарык Четин спасал после ударов Жезуса и Хадсона-Одои, но сил на полноценный штурм уже не осталось.  Травмы Эдерсона, Шкриньяра, Талиски, дисквалификация Фреда и короткая скамейка просто не оставляли Тедеско возможности усилить игру.

Разные траектории, разные выводы

«Фенербахче» выиграл матч (в таблице коэффициентов это очень поможет Турции), но проиграл дуэль.  У турок — пятая подряд неудача против английского клуба в плей-офф.  При этом в турецкой Суперлиге команда идёт без поражений 23 тура и всего в двух очках от «Галатасарая», европейская боль контрастирует с внутренней стабильностью.

Нголо Канте
Нголо Канте

«Ноттингем Форест» же продолжает жить в двух параллельных реальностях.  В чемпионате по-прежнему борьба за выживание, а в Европе три победы подряд, 19 голов в кампании Лиги Европы и первое выигранное противостояние в плей-офф за 30 лет.

«Форест» сыграл нервно, местами слабо, позволил сопернику диктовать темп и едва не устроил себе исторический провал, но прошёл дальше.  И в сезоне, где каждое очко в Премьер-лиге на вес золота, успех в еврокубках может стать психологическим топливом, которого не хватает в борьбе за спасение.  Следующая остановка — «Бетис» или «Мидтьюлланн».  И если Перейра хочет, чтобы его команда перестала ходить по лезвию, придётся делать выводы из этого матча.  Ещё одни такие 25 секунд после перерыва более хищные соперники не простят.