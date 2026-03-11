12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Лех» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лех — Шахтер Донецк с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Лех»
Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Польши.
При этом «Лех» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» уступили «Видзеву» (1:2).
До того команда была бита «Гурником» (0:1). Зато поединок с «Ракувом» завершился натужным успехом (4:3).
В пяти своих последних матчах «Лех» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Железнодорожники» в последних матчах не преуспевали. В двух своих последних поединках команда уступила.
Причем «Лех» до того победил шесть раз кряду. Вот только сильно пугает чрезмерная зависимость от формы лидера атак Микаэля Исхака.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» привычно бьются за чемпионство в УПЛ. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Шахтер» Донецк на 3 очка оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горняки» сумели переиграть «Александрию» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Вересу» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Карпатами» (3:0).
При этом «Шахтер» Донецк в 5 своих последних поединках одержал 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Горняки» ныне выглядят вполне себе выгодно. Команда не пропускает уже 4 матча подряд.
При этом «Шахтер» Донецк в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот на выезде «горняки» разжились 19 очками в 9 поединках украинского чемпионата.
В этой встрече «горняки» явно будут максимально агрессивны в атаке. Бразильцы и разыгравшийся Лассина Траоре способны вскрыть оборону поляков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шахтер» Донецк в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: «Шахтер» Донецк нынче выглядит весьма симпатично, и явно активно понесется в атаку.
Ставка: Победа «Шахтера» Донецк за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Горняки» добыли 5 побед кряду
- «Лех» уступил в 2 своих последних поединках
- «Шахтер» Донецк не пропускал в 4 своих последних матчах
- «Железнодорожники» уступили дончанам в трех из четырех очных поединков
- «Шахтер» Донецк в среднем забивает чаще 2 мячей за матч