прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.50

12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Лех» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лех — Шахтер Донецк с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Лех»

Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Польши.

При этом «Лех» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» уступили «Видзеву» (1:2).

До того команда была бита «Гурником» (0:1). Зато поединок с «Ракувом» завершился натужным успехом (4:3).

В пяти своих последних матчах «Лех» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Железнодорожники» в последних матчах не преуспевали. В двух своих последних поединках команда уступила.

Причем «Лех» до того победил шесть раз кряду. Вот только сильно пугает чрезмерная зависимость от формы лидера атак Микаэля Исхака.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» привычно бьются за чемпионство в УПЛ. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Шахтер» Донецк на 3 очка оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горняки» сумели переиграть «Александрию» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Вересу» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Карпатами» (3:0).

При этом «Шахтер» Донецк в 5 своих последних поединках одержал 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Горняки» ныне выглядят вполне себе выгодно. Команда не пропускает уже 4 матча подряд.

При этом «Шахтер» Донецк в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот на выезде «горняки» разжились 19 очками в 9 поединках украинского чемпионата.

В этой встрече «горняки» явно будут максимально агрессивны в атаке. Бразильцы и разыгравшийся Лассина Траоре способны вскрыть оборону поляков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шахтер» Донецк в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Шахтер» Донецк нынче выглядит весьма симпатично, и явно активно понесется в атаку.

Ставка: Победа «Шахтера» Донецк за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

Пять причин, почему ставка зайдет