«Попугаи» одержат первую победу в 2026-м году?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.99

9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Овьедо». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Эспаньол — Овьедо с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» находятся на 7-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 балла после 26-ти встреч при разнице мячей 33:39.

Последние матчи: предыдущий поединок «попугаи» провели неплохо, сыграв вничью с «Эльче» со счетом 2:2.

До того команда проиграла «Атлетико» (2:4) и разошлась миром с «Сельтой» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эспаньол» достойно выступает в текущем сезоне и по праву претендует на попадание в еврокубки, но игра команды во втором круге может свести этот шанс к нулю.

Команда по-прежнему не может победить в 2026-м году и все больше отдаляется от зоны еврокубков.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» находится на последнем 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков после 26-го тура при разнице мячей 16:43.

Последние матчи: предыдущий поединок астурийцы провели неудачно, потерпев разгромное поражение от «Райо Вальекано» (0:3).

До того команда проиграла «Атлетико» (0:1) и сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (3:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Овьедо» в последних матчах пытается цепляться за каждую возможность, но команда одержала только одну победу в последних 10 матчах.

Перспективы астурийцев в борьбе за выживание не выглядят радужными и вполне возможно, команда в следующем сезоне будет вновь покорять Сегунду.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия «Эспаньола» длится уже 9 встреч

«Овьедо» не побеждал в трех последних матчах

Последний матч между командами завершился победой «Эспаньола» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «попугаев» ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.45, а победа «Овьедо» котируется в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 2.15 и 1.64.

Прогноз: Обе команды в данный момент находятся не в лучшем состоянии, но вполне стоит ожидать голов в ворота обеих команд.

Ставка: Обе забьют — Да за 1.99.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке «Эспаньол» уверенно прервет свою серию без побед при своих фанатах.

Ставка: Победа «Эспаньола» с форой -1,5 за 3.30