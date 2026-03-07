Мадрид приехал в Виго после двух поражений в чемпионате, с огромным лазаретом, экспериментальным составом и ощущением, что ещё один неудачный вечер может окончательно выбить команду из борьбы за Примеру. На этом фоне победа над «Сельтой» получилась совсем не убедительной по качеству игры, но об этом в Мадриде уже забыли. Вальверде откровенно повезло с рикошетом на последней минуте — и только за счёт этого травмированный и меланхоличный Мадрид каким-то образом умудряется продолжать погоню за «Барселоной».

Результат матча Сельта Виго 1:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Орельен Чуаэми 11' 1:1 Борха Иглесиас 25' 1:2 Федерико Вальверде 90+4' Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза ( Яго Аспас 83' ), Серхио Каррейра, Мигел Роман Гонсалес, Илаш Мориба ( Матиас Весино 90' ), Уиллот Сведберг ( Fer Lopez 69' ), Ферран Жуджла ( Уго Альварес 70' ), Борха Иглесиас ( Юнас Эль-Абделлауи 70' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Браим Диас ( Гонсало Гарсия 77' ), Тиаго Питарч Пинар ( Manuel Angel 90' ), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Cesar Palacios 65' ), Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор Жёлтые карточки: Борха Иглесиас 31' — Орельен Чуаэми 86', Рауль Асенсио 90'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 37 Владение мячом 63 1 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 4 Фолы 12

Команда Арбелоа вышла на поле разве что не на костылях. Потери диктовали решения тренера, а не наоборот. В старте появились люди с минимальной игровой практикой, скамейка выглядела пусто, а по ходу матча «Реалу» приходилось пересобираться чуть ли не на ходу. Но при этом именно в таком составе Мадрид выглядел живее, чем в двух предыдущих турах. Да, проблем по-прежнему хватало, а футбол команды всё ещё трудно назвать цельным. Но хотя бы наладилась дисциплина в прессинге и появилось ощущение, что игроки ещё верят в себя.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Казалось, что «Сельта» с её свежей атакой и хорошей серией возьмёт мяч, будет навязывать свой темп и заставит Мадрид долго нервничать в штрафной. Но именно гости начали активнее. Арбелоа, у которого почти не было пространства для манёвра, всё же рискнул и вернул в состав Менди, который почти не играл в сезоне. Тренер «Реала» снова доверился Тьяго Питарчу в середине, а в атаке отдал место Браиму вместо более прямолинейных вариантов впереди.

Этот состав не может задавить соперника именами, но он пытался компенсировать кадровые дыры движением и взаимопомощью. Особенно выделялся Орельен Чуамени, француз в последние недели окончательно превратился в главную фигуру этого ослабленного «Реала». Если раньше Чуамени просто закрывал зоны и делал необходимый объём работы, то теперь он ведёт игру и берёт на себя лидерство, которое ещё недавно от него не ждали в таком масштабе.

«Сельта» — «Реал Мадрид» globallookpress.com

Мадрид начал лучше и быстро забил

Первые минуты получились рваными, но внутри этой разорванности Мадрид выглядел опаснее. Сначала Трент длинной передачей вывел Винисиуса один на один по левому флангу, и бразилец пробил в штангу. Строго по цифрам «Реал» не был мощнее, зато был куда острее в переходах.

Почти сразу после этого «Сельта» получила ещё один тревожный звонок, а затем всё-таки пропустила. Гол вышел очень показательный для нынешнего Мадрида: не выстроенная позиционная атака и даже не контрвыпад, а заготовка после короткого углового. Трент покатил мяч, Гюлер быстро сориентировался и отдал под удар Чуамени, а француз от штанги уложил мяч в сетку — 0:1. Гол как подтверждение того, что именно Орельен сейчас самый надёжный и самый взрослый игрок этой версии «Реала».

Орельен Чуамени globallookpress.com

После своего мяча «Реал» провёл, возможно, свой лучший отрезок за последние несколько туров. Команда активно возвращала мяч, не давала «Сельте» строить привычные атаки через короткий пас, а в центре поля действовала неожиданно плотно и агрессивно. Но при всём территориальном преимуществе Мадрид не дожал соперника вторым голом и, конечно же, пропустил.

«Сельта» снова вспорола правый фланг «Реала»

Если у «Реала» сейчас и есть один легко читаемый дефект, то это правый край обороны. В эпизоде с ответным голом он снова вскрылся во всей полноте. Уиллиот Сведберг слишком легко выиграл борьбу у Трента, продавил его на рывке, а потом успел выполнить передачу в штрафную на Борху Иглесиаса. Нападающий «Сельты» вынырнул из-за спин защитников и пробил под Куртуа — 1:1.

Гол Иглесиаса globallookpress.com

До гола хозяев казалось, что Мадрид может держать игру в комфортных для него рамках. Но после ничейного счёта матч снова развалился на отдельные эпизоды. «Сельта» поверила в себя, «Балаидос» ожил, а у «Реала» снова начались приступы позиционной беспомощности, когда команда владеет мячом, но не может продвинуть его в финальную треть.

И всё же перед перерывом «Сельта» могла выйти вперёд, когда всё тот же Сведберг бил практически в упор, а Куртуа моментально среагировал на очень тяжёлый мяч. Этот сейв потом окажется ключевым, ведь без него история с поздним спасением Вальверде могла вообще не случиться.

Матч вяз в центре, а моментов становилось всё меньше

Второй тайм окончательно ушёл в режим шахмат с силовой борьбой. Это была игра полузащитников, подстраховок, борьбы за подбор и терпения без мяча. «Сельта» не могла навязать привычную комбинационную инициативу, потому что Мадрид слишком быстро накрывал после потерь. Мадрид, в свою очередь, не мог взломать насыщенную оборону хозяев, потому что впереди катастрофически не хватало игрока. Без классического форварда атаки часто растягивались по ширине, Винисиус брал на себя слишком много, а Браим и остальные оказывались либо слишком далеко от створа, либо вне эпизода.

«Сельта» — «Реал Мадрид» globallookpress.com

Арбелоа пытался расшевелить матч заменами и снова пошёл в сторону молодёжи. На поле вышел Паласиос (ещё один воспитанник), но казалось, что «Реал» просто латает дыры, поскольку усиляться некем. Палаcиос, тем не менее, неплохо взаимодействовал с Винисиусом и даже поучаствовал в одном из самых спорных моментов встречи. После розыгрыша стандарта мяч попал в руку игроку «Сельты», момент выглядел достаточно очевидным пенальти, а Диаc де Мера отправился на бровку смотреть повтор.

Но вместо назначения 11-метрового арбитр увидел в начале эпизода лёгкий толчок со стороны Палаcиоса и остановился именно на нём. На фоне того, что по ходу матча арбитр допускал куда более жёсткие контакты без свистка, такое изменение планки выглядело, как минимум, спорным.

«Сельта» была ближе к победе, но не добила

За несколько минут до конца Виго уже почти праздновал. На поле появился Яго Аспас, и даже на коротком отрезке было видно, почему его присутствие до сих пор меняет настроение всей команды. Он нашёл себе пространство, ушёл от Асенсио, пробил и попал в штангу! «Сельта» вполне может говорить, что победа была на расстоянии касания, действительно не повезло.

Видимо, звон от попадания в каркас пробудил в «Реале» ген «ремонтады», которой от Мадрида уже давно не ждут. В компенсированное время мяч отскочил на дугу штрафной, Вальверде оказался на подборе и по привычке мощно пробил, мяч задел Маркоса Алонсо, радикально изменил траекторию и влетел в пустой угол ворот. 1:2 на 94-й минуте и победа, которую Мадрид, возможно, не заслужил, но выцарапал на характере.

Удар Вальверде globallookpress.com

У «Сельты» появились претензии к арбитру — перед победным голом хозяева усмотрели фол на Лопесе. Так что это был тот редкий случай, когда обе стороны после матча могли говорить о судье не меньше, чем о футболе. Но главное всё же в другом — ни одна из команд не смогла решить игру задолго до финального штурма, и потому любой спорный эпизод автоматически раздувался бы до огромного масштаба.

Победа важнее игры

Если смотреть только на цифры и структуру, «Реал» провёл далеко не великий матч. По качеству моментов «Сельта» точно не уступила, хозяева местами выглядели даже убедительнее, а концовка вполне могла сложиться в другую сторону. Но для Арбелоа сейчас, похоже, важнее совсем другое. После двух подряд поражений, на фоне кадрового развала и общих нервов его команде было важно показать характер.

И в этом смысле матч в Виго дал Мадриду важный сигнал — если футбол команды ещё далёк от стройности, внутри этого хаоса футболисты могут правильно реагировать и выгрызать голы. Мадрид не перевернул сезон за один вечер, не вернулся внезапно к чемпионской форме и не снял всех вопросов к Арбелоа, но он хотя бы не выключился из гонки. Перед противостоянием с «Сити» такие психологические нюансы невероятно важны, в первую очередь, для самоощущения команды.