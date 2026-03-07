прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.25

8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Вердер». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Унион — Вердер с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» окопались в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железные» были биты гладбахской «Боруссией» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда переиграла «Байер» (1:0). А вот поединок с «Гамбургом» завершился поражением (2:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Унион» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Железные» нынче весьма неубедительны. Команда побеждает по большим праздникам.

Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» сражаются за выживание. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 2 очка опережает зону прямого вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыканты» одолели «Хайденхайм» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Санкт-Паули» (1:2). А вот чуть ранее она уступила «Баварии» (0:3).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Музыканты» пытаются выбраться из группы аутсайдеров. Вот только до последней виктории команда уступила трижды подряд.

При этом «Вердер» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. Зато «Униону» команда не проигрывает уже без малого 2 года.

Неплохо вписался в командный ансамбль Йован Милошевич. Сербский форвард уже отличился тремя мячами в 8 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Унион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Музыканты» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.

3.25 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Унион» — «Вердер» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Вердера» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.25 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Унион» — «Вердер» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет