8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Вердер». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Унион — Вердер с коэффициентом для ставки за 3.25.
«Унион»
Турнирное положение: «Железные» окопались в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Унион» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железные» были биты гладбахской «Боруссией» (0:1).
До того команда переиграла «Байер» (1:0). А вот поединок с «Гамбургом» завершился поражением (2:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Унион» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Железные» нынче весьма неубедительны. Команда побеждает по большим праздникам.
Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.
«Вердер»
Турнирное положение: «Музыканты» сражаются за выживание. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Вердер» на 2 очка опережает зону прямого вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыканты» одолели «Хайденхайм» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Санкт-Паули» (1:2). А вот чуть ранее она уступила «Баварии» (0:3).
При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Музыканты» пытаются выбраться из группы аутсайдеров. Вот только до последней виктории команда уступила трижды подряд.
При этом «Вердер» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. Зато «Униону» команда не проигрывает уже без малого 2 года.
Неплохо вписался в командный ансамбль Йован Милошевич. Сербский форвард уже отличился тремя мячами в 8 матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Унион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.
Прогноз: «Музыканты» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.
Ставка: Победа «Вердера» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Унион» не обыгрывал «Вердер» в 3 последних очных поединках
- «Железные» забили всего 2 мяча в 3 своих последних домашних матчах
- «Музыканты» только-только прервали свой пораженческий сериал
- Берлинцы не смогут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Диогу Лейте
- «Вердер» в 5 последних очных поединках неизменно поражал ворота «Униона»