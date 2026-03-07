8 марта в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Париж». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Лион — Париж с коэффициентом для ставки за 2.19.
«Лион»
Турнирное положение: команда из одноименного города ведет борьбу за тройку сильнейших в текущем сезоне Лиги 1.
Сейчас на счету «детей» 45 зачетных баллов и третья строчка в турнирной таблице Лиги 1.
В 24 матчах текущем сезоне лионцы смогли забить 39 мячей, а пропустили же 26.
Последние матчи: среди недели лионский коллектив вылетел из Кубка Франции, уступив по пенальти «Лансу».
До этого же в рамках Лиги 1 команда из Лиона также проиграла «Марселю» (2:3) и «Страсбургу» (1:3).
Перед этим «Лион» смог победить «Ниццу» (2:0) и «Нант» (1:0)
Не сыграют: в лазарете находятся Эрнест Нуамэ, Афонсо Дэниэл, Малик Фофана, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Павел Шульц.
Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки вполне могут рассчитывать на третье место в текущем сезоне. Догнать «ПСЖ» и «Ланс» «Лиону» будет сложно, а вот не пропустить больше никого вперед вполне по силам.
Также «Лиону» предстоят матчи с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы. Будет сложно, но думается, что команде вполне по силам этот соперник.
«Париж»
Турнирное положение: столичный коллектив пока что может чувствовать себя спокойно в плане борьбы за выживание.
Команда из одноименного города смогла набрать 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Парижане имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 28:40.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции победила «Ниццу» (1:0) и сыграла вничью с «Тулузой» (1:1).
До этого же парижской коллектив проиграл «Лансу» (0:5) и поделил очки с «Осером» (0:0).
Не сыграют: дисквалифицированы Илан Кеббаль, Отавио и Тибо Де Смет. Травмированы Софиан Алакуш, Самир Шерги, Хамари Траоре и Реми Риу.
Состояние команды: подопечные Антуана Комбуаре сейчас опережают зону вылета на восемь баллов и могут чувствовать себя спокойно. Несмотря на это, «Париж» точно не имеет права расслабляться, ведь впереди еще много игр.
«Париж» проводит только первый сезон в Лиге 1, поэтому главной задачей команды является сохранение прописки в элитном дивизионе.
Статистика для ставок
- «Лион» проиграл 3 последних матча
- «Париж» выиграл 1 из 7 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Париж» и «Лион» сыграли вничью со счетом 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.90, а победа «Парижа» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.84 и 1.97.
Прогноз: «Лион» в родных стенах должен выигрывать у заведомо более слабого соперника.
Ставка: победа «Лиона» с форой-1 за 2.19.
Прогноз: в последнее время игра команд в обороне оставляет желать лучшего, поэтому мы можем увидеть много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.44.