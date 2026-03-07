прогноз на матч Серии А, ставка за 1,75

8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Рома». Начало встречи — 20:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Дженоа — Рома с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Дженоа»

Турнирное положение: сейчас «Дженоа» располагается на 15‑м месте в таблице Серии А с 27 очками.

Последние матчи: гостевая встреча против «Интера» (0:2) не очень получилась у «Дженоа». Команда была на удивление пассивна и почти не создавала моментов у ворот соперника. Первый гол был пропущен на 31‑й минуте, а второй — на 70‑й.

Ранее был домашний разгром «Торино» со счётом 3:0 и гостевая ничья с «Кремонезе» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Нортон‑Каффи (з.), Отоа (з.).

Состояние команды: после прихода на пост главного тренера Даниэле Де Росси игра «Дженоа» полностью поменялась. Теперь генуэзцы действуют в атакующей манере, пытаются действовать вторым номером и не спасуют перед фаворитами. Сейчас у команды 32 забитых мяча после 27 матчей.

«Рома»

Турнирное положение: после 27 туров «Рома» располагается на четвёртом месте в таблице Серии А с 51 очком.

Последние матчи: домашняя встреча против «Ювентуса» (3:3) получилась очень яркой и должна была завершиться победой джаллоросси, но при счёте 3:1 Гасперини сделал несколько неудачных замен, и соперник смог переломить ход встречи, забив в самом конце. В составе «Ромы» отличились Уэсли Франса, Ндика и Мален.

До этого был разгром «Кремонезе» (3:0) на своём поле и ничья в гостях с «Наполи» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Дибала (н.), Довбик (н.), Фергюсон (н.), Эрмосо (з.), Соуле (п.); дисквалифицирован — Уэсли (з.).

Состояние команды: отличным усилением для «Ромы» стало подписание Дониэлла Малена из «Астон Виллы». Голландец мощно начал и забил уже 6 голов в 7 матчах за команду. Джан Пьеро Гасперини расточает Малену комплименты и говорит, что если бы он играл с начала сезона, то «Рома» могла бы бороться за чемпионство.

Статистика для ставок

В первом круге «Рома» выиграла дома со счётом 3:1.

В прошлом сезоне «Дженоа» на своём поле сыграла вничью (1:1), но в гостях проиграла (1:3).

В позапрошлом сезоне «Рома» была сильнее дома (1:0), но уступила на выезде с разгромным счётом (1:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дженоа» дают 4,40, а на «Рому» — 1,93; ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

Прогноз: обе команды стараются играть в атакующей манере, и тут стоит ожидать забитых мячей. Также стоит учитывать фактор Даниэле Де Росси, который всю карьеру провёл в «Роме». В составе «Дженоа» в отличной форме нападающий Коломбо, полузащитники Малиновский и Мессиас. За гостей блистают Мален, Пизилли и Коне, а по игре на стандартах команда — одна из лучших в лиге.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: «обе забьют» плюс тотал больше 2,5 за 3,0.