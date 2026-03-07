8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Парма с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» бьются за сохранение прописки в Серии A.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» набрала всего 24 очка в 27 матчах.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фиалки» уступили «Удинезе» (0:3).

До того команда была бита «Ягеллонией» (2:4).  Зато поединок со скромной «Пизой» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Фиалки» постепенно выбираются из кризиса.  Вот только в двух своих последних матчах команда уступила.

Причем «Фиорентина» традиционно неудачно противостоит «Парме».  В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при 4 ничьих.

«Парма»

Турнирное положение: «Пармезанцы» бьются за выживание в элите.  Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Парма» уже на 9 очков оторвалась от зоны вылета.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Пармезанцы» не смогли переиграть «Кальяри» (1:1).

До того команда переиграла «Милан» (1:0).  А вот чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Вероне» (2:1).

При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пармезанцы» ныне выглядят вполне себе выгодно.  Команда до последней коллизии победила 3 раза подряд.

При этом «Парма» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде «пармезанцы» разжились 19 очками в 13 поединках.

В этом поединке «пармезанцы» твердо намерены добыть хотя бы балл.  Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66.  Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Парма» выглядит вполне симпатично, и наверняка найдет свои шансы у ворот «фиалок».

Ставка: «Парма» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Пармезанцы» до последнего поражения добыли 3 победы кряду
  • «Фиорентина» уступила в 2 своих последних поединках
  • «Парма» на выезде набрала 19 очков в 13 матчах
  • «Пармезанцы» победили в 2 своих последних выездных матчах
  • «Парма» не пропускала в 2 своих последних выездных поединках