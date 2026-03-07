8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Парма с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» бьются за сохранение прописки в Серии A. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Фиорентина» набрала всего 24 очка в 27 матчах. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Удинезе» (0:3).
До того команда была бита «Ягеллонией» (2:4). Зато поединок со скромной «Пизой» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Фиалки» постепенно выбираются из кризиса. Вот только в двух своих последних матчах команда уступила.
Причем «Фиорентина» традиционно неудачно противостоит «Парме». В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при 4 ничьих.
«Парма»
Турнирное положение: «Пармезанцы» бьются за выживание в элите. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Парма» уже на 9 очков оторвалась от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пармезанцы» не смогли переиграть «Кальяри» (1:1).
До того команда переиграла «Милан» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Вероне» (2:1).
При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пармезанцы» ныне выглядят вполне себе выгодно. Команда до последней коллизии победила 3 раза подряд.
При этом «Парма» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «пармезанцы» разжились 19 очками в 13 поединках.
В этом поединке «пармезанцы» твердо намерены добыть хотя бы балл. Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.
Прогноз: «Парма» выглядит вполне симпатично, и наверняка найдет свои шансы у ворот «фиалок».
Ставка: «Парма» не проиграет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Пармезанцы» до последнего поражения добыли 3 победы кряду
- «Фиорентина» уступила в 2 своих последних поединках
- «Парма» на выезде набрала 19 очков в 13 матчах
- «Пармезанцы» победили в 2 своих последних выездных матчах
- «Парма» не пропускала в 2 своих последних выездных поединках