8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Гавр с коэффициентом для ставки за 3.30.

Роман Петренко

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» сражаются за попадание в еврозону.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» на 7 очков отстает от топ-6.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Пираты» минимально переиграли «Мец».

До того команда уверенно одолела «Марсель» (2:0).  А вот поединок с «Лиллем» завершился боевым паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла три ничьи.  В этих поединках «Брест» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят симпатично.  Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Брест» традиционно удачно противостоит «Гавру».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» бьются за сохранение прописки в элите.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 8 очков опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Небесные» уступили ПСЖ (0:1).

До того команда была бита «Нантом» (0:2).  А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Тулузу» (2:1).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» ныне находятся на спаде.  Команда уступила дважды кряду.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Да и в двух своих последних поединках команда не отличилась ни разу.

«Небесные» постараются отдалиться от группы аутсайдеров.  Команда вполне способна преуспеть в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брест» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Брест» способен поднатореть в плане реализации, к тому же «Гавр» нынче явно не блещет результатами.

Ставка: Фора «Бреста» -1.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.50

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Небесные» не забивали в 2 последних матчах подряд
  • «Брест» победил в 2 своих последних поединках
  • «Пираты» не пропускали в двух своих последних поединках
  • «Брест» до октябрьской коллизии пять раз кряду переиграл «небесных»
  • «Гавр» в среднем забивает реже гола за матч