8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Гавр с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» сражаются за попадание в еврозону. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» минимально переиграли «Мец».
До того команда уверенно одолела «Марсель» (2:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился боевым паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла три ничьи. В этих поединках «Брест» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем «Брест» традиционно удачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» бьются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Гавр» на 8 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (0:1).
До того команда была бита «Нантом» (0:2). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Тулузу» (2:1).
При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Небесные» ныне находятся на спаде. Команда уступила дважды кряду.
При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в двух своих последних поединках команда не отличилась ни разу.
«Небесные» постараются отдалиться от группы аутсайдеров. Команда вполне способна преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: «Брест» способен поднатореть в плане реализации, к тому же «Гавр» нынче явно не блещет результатами.
Ставка: Фора «Бреста» -1.5 за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Небесные» не забивали в 2 последних матчах подряд
- «Брест» победил в 2 своих последних поединках
- «Пираты» не пропускали в двух своих последних поединках
- «Брест» до октябрьской коллизии пять раз кряду переиграл «небесных»
- «Гавр» в среднем забивает реже гола за матч