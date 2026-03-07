прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.30

8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Гавр с коэффициентом для ставки за 3.30.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» сражаются за попадание в еврозону. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» минимально переиграли «Мец».

До того команда уверенно одолела «Марсель» (2:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился боевым паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла три ничьи. В этих поединках «Брест» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Брест» традиционно удачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» бьются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 8 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили ПСЖ (0:1).

До того команда была бита «Нантом» (0:2). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Тулузу» (2:1).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесные» ныне находятся на спаде. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Гавр» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в двух своих последних поединках команда не отличилась ни разу.

«Небесные» постараются отдалиться от группы аутсайдеров. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Брест» способен поднатореть в плане реализации, к тому же «Гавр» нынче явно не блещет результатами.

Ставка: Фора «Бреста» -1.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.50

