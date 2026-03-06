прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Штутгарт». Начало встречи — в 17:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Майнц — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Майнц»

Турнирное положение: В таблице Бундеслиги «Майнц» находится на 14-м месте. У команды 23 набранных очка.

В 24-х встречах «Майнц» одержал 5 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей составляет 27-39.

Последние матчи: «Майнц» в прошедшем месяце из четырех матчей выиграл один. 7 февраля команда дома взяла верх над «Аугсбургом» со счетом 2:0.

В остальных встречах «Майнц» дважды сыграл вничью и один раз уступил. 13 февраля клуб в Дортмунде проиграл «Боруссии» (0:4).

Состояние команды: На своем поле «Майнц» играет очень успешно. В 2026 году команда ни разу не уступила в четырех домашних матчах. Были зафиксированы три победы и одна ничья.

Последний раз в родных стенах «Майнц» проиграл 5 декабря 2025 года. Тогда клуб уступил «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:1.

На данный момент безвыигрышная серия «Майнца» в Бундеслиге составляет три матча. Команде не удается победить с 7 февраля, когда дома был обыгран «Аугсбург» (2:0).

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в таблице чемпионата Германии располагается на четвертой позиции. Набрано 46 очков в 24-х поединках.

У «Штутгарта» 14 побед, 4 ничьи и 6 поражений. «Швабы» забили 48 голов и пропустили 32 мяча.

Последние матчи: Текущий месяц «Штутгарт» начал с разгромной победы. 1 марта команда дома забила четыре безответных гола в ворота «Вольфсбурга».

Ранее «Штутгарт» порадовал фанатов тем, что вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В раунде плей-офф команда по сумме двух встреч прошла «Селтик» (4:1, 0:1).

Состояние команды: Команда находится в очень хорошей форме. У «Штутгарта» высокие шансы на то, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

В 2026 году «швабы» в гостях уступили всего дважды. 22 января команда на выезде проиграла «Роме» (0:2) в Лиге Европы, а 7 февраля — «Санкт-Паули» (1:2) в Бундеслиге.

В первом круге «Штутгарт» оказался сильнее. Команда дома победила «Майнц» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.34.

Прогноз: «Штутгарт» выиграл матч первого круга. Скорее всего, команде снова удастся победить «Майнц».

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сможет забить только одна из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.45

