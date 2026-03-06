7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хайденхайм — Хоффенхайм с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Баденцы твердо стоят на вылет. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Хайденхайм» на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баденцы были биты «Вердером» (0:2).
До того команда не уступила «Штутгарту» (3:3). А вот поединок с «Аугсбургом» завершился минимальной коллизией.
В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Баденцы нынче весьма неубедительны. Команда не может победить уже 3 месяца.
Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» мечтают пробиться в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Хоффенхайм» на 6 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» уступили «Санкт-Паули» (0:1).
До того команда не сумела одолеть «Кельн» (2:2). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Фрайбургом» (3:0).
При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Деревенские» пытаются закрепиться в лидирующей группе. Вот только не побеждают уже 2 матча подряд.
При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато баденцам команда не проигрывает уже 4 с половиной года.
Команда при любой диспозиции обязана обыгрывать аутсайдера. Да и Андрей Крамарич отличился уже 10 мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.45.
Прогноз: «Хоффенхайм» намерен вернуться к победам, и явно быстро вскроет оборону аутсайдера.
Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Хайденхайм» не побеждает уже 3 месяца
- «Хоффенхайм» набрал 22 очка в 12 выездных матчах
- «Деревенские» не проигрывают баденцам уже 4 с половиной года
- Баденцы пропускают в среднем 2 гола за матч
- «Хоффенхайм» в среднем забивает 2 мяча за матч