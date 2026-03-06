прогноз на матч Суперлиги, ставка за 2.45

7 марта в 25-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Чёрные орлы» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Бешикташ» на 5 пунктов отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. «Чёрные орлы» не заметили «Ризеспор» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Коджаелиспору» (1:0). Да и поединок с «Гезтепе» завершился успехом (4:0).

В пяти своих последних матчах «Бешикташ» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Чёрные орлы» нынче набрали обороты. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Бешикташ» традиционно сложно противостоит «Галатасараю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионство в Суперлиге. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» загрызли «Аланьяспор» (2:1).

До того команда нанесла поражение тому же сопернику (3:1). А вот чуть ранее она в Лиге чемпионов прошла «Ювентус».

При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Галатасарай» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Вот только Виктор Осимхен пока настрелял всего 10 мячей в чемпионате.

Команда не собирается подпускать близко «Фенербахче». Тем паче результативен Мауро Икарди, на счету которого 13 мячей в Суперлиге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Галатасарай» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Галатасарай» уверенно выглядел в последних матчах, и явно намерен закрепиться на вершине таблицы.

Ставка: Победа «Галатасарая» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.45

Пять причин, почему ставка зайдет