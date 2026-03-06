прогноз на матч Серии A, ставка за 2.50

7 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Удинезе». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Удинезе с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» бьются за выход в еврозону. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 2 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бергамаски» не уступили «Лацио» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2). А вот поединок с дортмундской «Боруссией» завершился успехом (4:1).

В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 2 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Бергамаски» нынче угодили в кризис. Команда побеждает с огромной натугой.

Причем «Аталанта» традиционно удачно противостоит «Удинезе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Фриуланцы» ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фриуланцы» сумели одолеть «Фиорентину» (3:0).

До того команда была бита крепкой «Болоньей» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2).

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фриуланцы» ныне выглядят не лучшим образом. Команда до последней виктории уступила 3 раза подряд.

При этом «Удинезе» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот в матче первого круга «фриуланцы» одолели «Аталанту» (1:0).

В этом поединке «фриуланцы» твердо намерены разжиться очками. Команда уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Аталанта» при всех своих проблемах выглядит монолитнее еще более нестабильного оппонента.

Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.33

