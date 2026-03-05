«Регар-ТадАЗу» ничего не светит?

прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.50

6 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Равшан». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Равшан с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» минувший чемпионат провел весьма скромно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» на 7 очков отстал от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Регар-ТадАЗ» одолел «Хосилот» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «ЦСКА-Памира» (0:1). Да и поединок с «Панджшером» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» ставит задачу попасть в тройку. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Причем «Регар-ТадАЗ» традиционно неудачно противостоит «Равшану». В пяти последних очных поединках команда трижды уступила сопернику при 2 ничьих.

«Равшан»

Турнирное положение: «Равшан» прошедший чемпионат провел относительно продуктивно. Команда завершила его на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Равшан» на 2 очка отстал от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Равшан» не сумел одолеть «Хулбук» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Вахшем» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Истиклола» (2:6).

При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Равшан» ныне крайне нестабилен. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Равшан» уже 5 лет не проигрывает «Регар-ТадАЗу». Да и в двух последних очных встречах команда оставляла свои владения сухими.

В этом поединке «Равшан» твердо намерен разжиться тремя очками. Команда на данном этапе выглядит явно предпочтительнее оппонента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Равшан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.55, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.46.

Прогноз: «Равшан» выглядит явно монолитнее «Регар-ТадАЗа», к тому же исторически успешно ему противостоит.

Ставка: Победа «Равшана» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

