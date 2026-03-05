прогноз на матч Серии A, ставка за 2.40

6 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Наполи — Торино с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» уже фактически выпали из чемпионской гонки. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Наполи» на 6 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Адзурри» одолели «Верону» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Аталанты» (1:2). А вот поединок с «Ромой» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Наполи» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Адзурри» нынче угодили в кризис. Команда побеждает с огромной натугой.

Причем «Наполи» традиционно удачно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 6 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает аккурат один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» сумели одолеть «Лацио» (2:0).

До того команда была бита «Дженоа» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Болоньи» (1:2).

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Быки» ныне выглядят бледновато. Команда до последней виктории уступила 2 раза подряд.

При этом «Торино» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот в матче первого круга «быки» забодали «Наполи» (1:0).

В этом поединке «быки» твердо намерены разжиться очками. Туринцы уж точно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Наполи» при всех своих проблемах выглядит монолитнее скромных туринцев.

2.40 Фора «Наполи» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют оба оппонента.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.20

