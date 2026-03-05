6 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Наполи — Торино с коэффициентом для ставки за 2.40.

Роман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» уже фактически выпали из чемпионской гонки.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Наполи» на 6 очков отстает от второй позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Адзурри» одолели «Верону» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Аталанты» (1:2).  А вот поединок с «Ромой» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Наполи» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Адзурри» нынче угодили в кризис.  Команда побеждает с огромной натугой.

Причем «Наполи» традиционно удачно противостоит «Торино».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за выживание в элите.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 6 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает аккурат один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Быки» сумели одолеть «Лацио» (2:0).

До того команда была бита «Дженоа» (0:3).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Болоньи» (1:2).

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Быки» ныне выглядят бледновато.  Команда до последней виктории уступила 2 раза подряд.

При этом «Торино» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  А вот в матче первого круга «быки» забодали «Наполи» (1:0).

В этом поединке «быки» твердо намерены разжиться очками.  Туринцы уж точно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Наполи» при всех своих проблемах выглядит монолитнее скромных туринцев.

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Быки» на выезде в среднем пропускают 2 гола за матч
  • «Наполи» набрал 28 очков в 12 домашних поединках
  • В приличных кондициях находится форвард неаполитанцев Расмус Хейлунн, на счету которого уже 9 мячей в текущем чемпионате
  • «Наполи» в родных стенах забивает реже 2 мячей за матч
  • «Торино» на выезде не побеждает 4 матча кряду