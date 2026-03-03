прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.77

4 марта в матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Начало игры — в 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург с коэффициентом для ставки за 2.77.

«Крылья Советов»

Путь к 1/4 финала «Крылья Советов» завершили групповой этап Кубка России на третьем месте в квартете B, набрав восемь очков после шести матчах. Команда вышла в первый этап 1/4 финала турнира, где был пройден клуб «КАМАЗ».

Последние матчи: в последнем матче турнира самарская команда сыграла вничью в основное время против «КАМАЗа» со счетом 1:1. В серии пенальти «Крылья» были сильнее — 2:4.

Ранее в Российской премьер-лиге клуб крупно уступил московскому «Динамо» со счетом 0:4 и смог обыграть «Чайку» в товарищеском поединке со счетом 5:3.

Не сыграют: Вадим Раков и Александр Сутормин в списке травмированных.

Состояние команды: «Крылья» не лучшим образом начали новый год и вторую часть сезона, проиграв с крупным счетом в последнем поединке. Однако отметим, что в Кубке России команда в группе с «Краснодаром» и московским «Динамо» смогла набрать восемь очков и была в трех баллах от выхода в стадию Пути РПЛ.

«Оренбург»

Путь к 1/4 финала: «Оренбург» занял вторую строчку в квартете А, набрав в шести матчах восемь очков. В двух встречах с «Краснодаром» клуб проиграл на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче турнира «Оренбург» крупно уступил «Краснодару» со счетом 0:4. В первом матче клуб также не смог оказать сопротивления, проиграв со счетом 1:3.

Ранее команда выиграла «Акрон» в чемпионате РПЛ со счетом 2:0 и уступила казанскому «Рубину» в товарищеском поединке со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» смог напрямую выйти в стадию 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, однако столкнулся с действующим чемпионом РПЛ. Перед данным матчем клуб не выглядит фаворитом. Можно сказать, что обе команды равны. Это равенство подтверждает выступление коллективов в Кубке.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли проиграли последний матч со счетом 0:4

«Оренбург» проиграл пять из последних семи матчей

В матче первого круга РПЛ команды сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.82 и 1.91.

Прогноз: Не ожидаем, что в матче будет много забитых мячей. Поставим на тотал меньше 2 мячей в поединке.

2.77 ТМ 2

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» принесёт прибыль 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.77.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ничейный исход в поединке в основное время.

3.55 Ничья в основное время

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» принесёт прибыль 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: Ничья в матче за 3.55.