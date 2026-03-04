Встреча двух команд, балансирующих на грани вылета из РПЛ, в Кубке России обречена стать противостоянием вторых составов и второстепенных мотиваций. «Крылья Советов» находятся в глубокой психологической яме после трёх поражений подряд с общим счётом 0:11, и кубковый матч для них — скорее возможность дать игровое время тем, кто не проходил в основу, чем реальная цель. «Оренбург», напротив, прервал серию неудач и получил заряд уверенности, но его катастрофическая выездная статистика (10 поражений в 13 матчах) нивелирует этот эффект

18:20 Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия); Ассистент: Михаил Иванов (Кострома, Россия); Ассистент: Александр Туркин (Астрахань, Россия); Резервный: Михаил Черемных (Пермь, Россия).

18:05 Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия), вместимостью 44 918 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Крылья Советов» https://t.me/fckssamara_official

Крылья Советов: Никита Кокарев, Никита Чернов, Сергей Божин, Мильян Томас Игнасио Галдамес, Даниэл Фернандес, Доминик Ороз Алоис, Сергей Бабкин, Кирилл Столбов, Ильзат Ахметов, Артем Шуманский, Чарльз Джеффри Чинеду.

Стартовый состав «Оренбурга» https://t.me/fcorenburg

Оренбург: Максим Рудаков, Данила Хотулёв, Станислав Поройков, Алексис Кантеро, Алексей Татаев, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский, Евгений Болотов, Эдуардо Сантос Кейрос, Анас Эль Махрауи, Жерусалем Жуниор Алешандре Де Жезус.

Крылья Советов

«Крылья Советов» подходят к кубковому матчу в состоянии глубокого кризиса, усугублённого катастрофическим стартом второй половины сезона. Разгромное поражение от московского «Динамо» (0:4) стало третьим подряд в чемпионате, причём два из них завершились с крупным счётом, а общая разница за этот отрезок составила 0:11. Самарцы опустились на 13-ю строчку в РПЛ, угодив в зону стыковых матчей, что неизбежно влияет на приоритеты в Кубке России. На групповом этапе «Крылышки» заняли третье место в квартете В, набрав лишь два очка в трёх последних турах, а в 1/16 финала Пути регионов с трудом прошли «КАМАЗ» из Первой лиги, уступив в основное время (1:1) и победив лишь в серии пенальти (4:2).

Оренбург

«Оренбург» в отличие от соперника, наконец прервал затянувшуюся безвыигрышную серию из шести матчей, уверенно обыграв дома «Акрон» (2:0). Эта победа позволила команде Ильдара Ахметзянова покинуть зону прямого вылета, сократив отставание от спасительного 12-го места до трёх очков. Однако в Кубке оренбуржцы выступают неровно: заняв второе место в группе с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом», они затем дважды крупно уступили «Краснодару» в четвертьфинале Пути РПЛ (1:3 и 0:4). На выезде команда традиционно слаба: десять поражений в 13 гостевых матчах сезона, причём шесть из них подряд случились под конец прошлого года, и все — с сухим счётом.

Личные встречи

История противостояния насчитывает 21 матч, и баланс максимально близок к паритету: семь побед у «Оренбурга», шесть у «Крыльев Советов» и восемь ничьих. В нынешнем сезоне соперники уже встречались в чемпионате, и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Примечательно, что в семи из восьми последних очных встреч неизменно происходили голевые обмены, что указывает на склонность команд играть в открытый футбол друг против друга. В Самаре ничьи случаются особенно часто: за десять домашних матчей «Крыльев» против «Оренбурга» набралось шесть мировых исходов. При этом самарцы не проигрывали на своём поле в этом противостоянии с лета 2020 года, когда команды встречались ещё в Первой лиге.

