Вернутся ли «фармацевты» на победный путь?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

4 марта в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Байер». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гамбург — Байер с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Красноштанники» пытаются закрепиться в середняках чемпионата. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на 4 зачетных пункта оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красноштанники» уступили «РБ Лейпцигу» (1:2).

До того команда не смогла одолеть «Майнц» (1:1). А вот поединок с «Унионом» завершился натужным успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гамбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Красноштанники» нынче не столь убедительны. Команда не может победить 2 матча кряду.

Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «Байеру». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» на 6 очков отстает от квартета лидеров. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли одолеть «Майнц» (1:1).

До того команда подписала паритет с «Олимпиакосом» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Униона» (0:1).

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фармацевты» ныне заметно сбавили обороты. Команда не знает радости побед уже 3 матча кряду.

При этом «Байер» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и лидер атак Патрик Шик не забивал в трех последних поединках.

Зато «фармацевты» одолели «Гамбург» в двух последних очных поединках. В нынешней же диспозиции команде также срочно нужно побеждать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Байер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.05.

Прогноз: «Байер» намеревается подтянуться к топ-4, к тому же исторически успешно противостоит «Гамбургу».

Ставка: Победа «Байера» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

