4 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Челси». Начало встречи — в 22:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Челси с коэффициентом для ставки за 1.58.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Астон Вилла» находится на четвертом месте. Клуб набрал 51 очко.

В 28 встречах у «Астон Виллы» 15 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 38-30.

Последние матчи: «Астон Вилла» в феврале провела шесть матчей. На этом отрезке удалось одержать лишь одну победу. 11 февраля команда Унаи Эмери дома одолела «Брайтон» со счетом 1:0.

В остальных февральских встречах были три поражения и две ничьи. Кроме того, «Астон Вилла» вылетела из Кубка Англии. Клуб 14 февраля дома уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:3.

Состояние команды: «Астон Вилла» окончательно выбыла из чемпионской гонки, не выдержав темпа, который задали «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Для команды, претендующей на титул в Англии, два серьёзных спада по ходу одного сезона — непозволительная роскошь. Первый кризис случился ещё на старте, когда «вилланы» в нескольких турах подряд не могли ни победить, ни даже отличиться. Второй пришёлся на февраль: коллектив Унаи Эмери покинул Кубок Англии и выпал из тройки лидеров АПЛ. Кульминацией неудачной серии стало поражение в прошлом туре от «Вулверхэмптона», который уже фактически готовится к вылету в Чемпионшип.

В пяти последних матчах чемпионата бирмингемцы одержали лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» в таблице чемпионата Англии располагается на шестой строчке. Набрано 45 очков в 28 играх.

У «Челси» 12 побед, 9 ничьих и 7 поражений. Синие забили 49 голов и пропустили 33 мяча.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Челси» в АПЛ выиграл один матч. 7 февраля лондонцы в гостях взяли верх над аутсайдером «Вулверхэмптоном» (3:1).

Март «Челси» начал с поражения в дерби от «Арсенала». Ранее синие на выезде уступили «канонирам» со счетом 1:2.

Состояние команды: «Челси» в начале года сменил наставника — вместо Энцо Марески команду возглавил Лиам Росеньор, ранее работавший в «Страсбуре». Определённый прогресс в результатах заметен, однако в ключевых противостояниях лондонцы продолжают уступать.

За последние два месяца синие трижды проиграли «Арсеналу» — два раза в Кубке лиги и ещё раз в чемпионате. Сейчас «Челси» располагается на шестой строчке таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. Эту позицию занимает как раз «Астон Вилла», поэтому поражение в Бирмингеме увеличит разрыв до девяти баллов — за такой короткий отрезок до конца сезона это может стать критичным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.13.

Прогноз: С учётом турнирной ситуации обе команды будут играть исключительно на победу. Ожидается открытый матч, где наиболее логичным вариантом выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 1.58.

Прогноз: В предстоящей встрече сразятся прямые конкуренты в борьбе за путевки в Лигу чемпионов. Цена ошибки за десять туров до финиша сезона становится максимально высокой.

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (0) за 1.97

