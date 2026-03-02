3 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Бернли». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эвертон — Бернли с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» проводят относительно продуктивный отрезок. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Эвертон» на 8 зачетных пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ириски» переиграли «Ньюкасл» (3:2).
До того команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1). Да и поединок с «Борнмутом» завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Эвертон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Ириски» нынче не особенно блещут в плане результатов. Команда до последней виктории уступила дважды подряд.
Причем «Эвертон» традиционно удачно противостоит «Бернли». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Бернли»
Турнирное положение: «Кларетовые» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Бернли» на 8 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» в перестрелке уступили «Брентфорду» (3:4).
До того команда не уступила «Челси» (1:1). А вот чуть ранее она позорно уступила заштатному «Мансфилд Тауну» (1:2).
При этом «Бернли» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кларетовые» никак не могут выбраться из кризиса. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.
При этом «Бернли» в среднем пропускает аккурат два гола за матч. Плюс в лазарете находится основной хавбек Джон Каллен.
Команда всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Да и в кадровом плане «кларетовые» выглядят довольно-таки скромно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эвертон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Ириски» только-только прервали свой двухматчевый пораженческий сериал, да и оппонент ныне находится в кризисе.
Ставка: Победа «Эвертона» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.66
Пять причин, почему ставка зайдет
- У «кларетовых» имеются серьезные кадровые пробоины в виде травм хавбека Каллена и форварда Армандо Брои
- «Эвертон» уже почти 4 года не проигрывает «Бернли»
- «Кларетовые» на выезде набрали всего 9 очков в 14 матчах
- «Бернли» не может победить уже 3 матча кряду
- «Эвертон» не пропускал от «Бернли» в 4 последних очных поединках