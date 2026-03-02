прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

3 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Бернли». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эвертон — Бернли с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» проводят относительно продуктивный отрезок. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Эвертон» на 8 зачетных пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ириски» переиграли «Ньюкасл» (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1). Да и поединок с «Борнмутом» завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Эвертон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ириски» нынче не особенно блещут в плане результатов. Команда до последней виктории уступила дважды подряд.

Причем «Эвертон» традиционно удачно противостоит «Бернли». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Бернли» на 8 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» в перестрелке уступили «Брентфорду» (3:4).

До того команда не уступила «Челси» (1:1). А вот чуть ранее она позорно уступила заштатному «Мансфилд Тауну» (1:2).

При этом «Бернли» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кларетовые» никак не могут выбраться из кризиса. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

При этом «Бернли» в среднем пропускает аккурат два гола за матч. Плюс в лазарете находится основной хавбек Джон Каллен.

Команда всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Да и в кадровом плане «кларетовые» выглядят довольно-таки скромно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эвертон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Ириски» только-только прервали свой двухматчевый пораженческий сериал, да и оппонент ныне находится в кризисе.

2.20 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Эвертон» — «Бернли» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Эвертона» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.66 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.66 на матч «Эвертон» — «Бернли» принесёт чистый выигрыш 2660₽, общая выплата — 3660₽

Ставка: Ничья за 3.66

Пять причин, почему ставка зайдет