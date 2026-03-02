прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.00

3 марта в матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют «Балтика» и «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Балтика — Зенит с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Балтика»

Путь к 1/4 финала «Балтика» завершила групповой этап Кубка России на третьем месте в квартете D, набрав пять очков после шести матчах. Команда вышла в первый этап 1/4 финала турнира, где был пройден клуб «Торпедо».

Последние матчи: в последнем матче турнира калининградская команда смогла уверенно обыграть «Торпедо» со счетом 2:0.

Ранее в Российской премьер-лиге «Балтика» проиграла с минимальным счетом питерскому «Зениту» (1:0) и сыграла вничью в товарищеском поединке против «Ахмата» (2:2).

Не сыграют: Элдар Чивич и Чинонсо Оффор в списке травмированных.

Состояние команды: в проигранном поединке «Зениту» команда не выглядела сильно хуже. Калининградцы отлично сыграли в обороне. Да, питерский клуб доминировал и во владении мячом (65%), и по количеству ударов (17 против 8). Однако «Зенит» столкнулся с вязкой и надежной игрой от соперника.

«Зенит»

Путь к 1/4 финала: «Зенит» выиграл все матчи на групповой стадии в квартете A, набрав 18 очков после шести поединков. В двух встречах с московским «Динамо» питерский клуб проиграл на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче турнира «Зенит» смог с минимальным счетом обыграть московское «Динамо» (1:0). Однако в первом матче клуб проиграл со счетом 1:3 и вылетел из сетки Кубка России Пути РПЛ.

Ранее команда выиграла «Балтику» в чемпионате РПЛ со счетом 1:0 и смогла обыграть «Краснодар» в товарищеском поединке (1:0).

Не сыграют: в списке травмированных Вадим Шилов.

Состояние команды: «Зенит» вполне может повторить результат последнего матча против «Балтики». Как и мы писали выше, фаворит на бумаге является фаворитом только на бумаге, учитывая, как сложно было питерскому клубу справиться с бандой Андрея Талалаева.

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл последний матч против «Балтики» со счетом 1:0

«Зенит» проиграл лишь один матч в последних десяти поединках

В матче первого круга РПЛ команды сыграли вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.39 и 1.52.

Прогноз: основной ставкой станет ожидание победы питерского клуба. «Балтика» отлично цепляется за матчи против сильных соперников, но «Зенит» имеет более качественный состав.

Ставка: Победа «Зенита» в матче за 2.00.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.17.