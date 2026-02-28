Сможет ли «Валенсия» оторваться от опасной зоны?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.40

1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Осасуна». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Валенсия — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» все никак не оторвутся от опасной зоны. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» на 2 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» были биты «Вильярреалом» (1:2).

До того команда сумела одолеть «Леванте» (2:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Валенсия» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят бледновато. Команда побеждает с огромнейшей натугой.

Причем «Валенсия» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красненькие» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» на 4 очка отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красненькие» переиграли мадридский «Реал» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Эльче» (0:0). А вот чуть ранее она переиграла крепкую «Сельту» (2:1).

При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красненькие» ныне выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже полтора месяца.

При этом «Осасуна» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот «летучим мышам» команда не проигрывает уже почти 2 года.

Вот только в кадровом плане у «Осы» ситуация далека от оптимальной. На сей раз команда не досчитается дисквалифицированного хавбека Аймара Ороса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Валенсия» явно способна прибавить, к тому же оппонент на выезде забивает в среднем реже одного мяча за матч.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

