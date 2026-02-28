1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Осасуна». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Валенсия — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» все никак не оторвутся от опасной зоны. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» на 2 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» были биты «Вильярреалом» (1:2).
До того команда сумела одолеть «Леванте» (2:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Валенсия» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят бледновато. Команда побеждает с огромнейшей натугой.
Причем «Валенсия» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Красненькие» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Осасуна» на 4 очка отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красненькие» переиграли мадридский «Реал» (2:1).
До того команда не сумела одолеть «Эльче» (0:0). А вот чуть ранее она переиграла крепкую «Сельту» (2:1).
При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красненькие» ныне выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже полтора месяца.
При этом «Осасуна» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот «летучим мышам» команда не проигрывает уже почти 2 года.
Вот только в кадровом плане у «Осы» ситуация далека от оптимальной. На сей раз команда не досчитается дисквалифицированного хавбека Аймара Ороса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Валенсия» явно способна прибавить, к тому же оппонент на выезде забивает в среднем реже одного мяча за матч.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Осасуна» отличилась всего 8 забитыми мячами в 13 выездных поединках
- «Валенсия» предстанет в своем оптимальном кадровом виде
- «Осасуна» слишком зависима от формы своего лидера Анте Будимира
- Пора бы вернуться на забивной путь форварду «Валенсии» Уго Дуро, не забивающему уже 5 матчей кряду
- «Красненькие» набрали всего 9 очков в 13 матчах вне родных стен