прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гамбург — РБ Лейпциг с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Красноштанники» стараются закрепиться в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на 13 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красноштанники» не уступили «Майнцу» (1:1).

До того команда сумела одолеть «Унион» (3:2). Плюс поединок с «Хайденхаймом» завершился локальным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гамбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Красноштанники» нынче смотрятся довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 2 очка отстает от искомой четвертой строчки. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» подписали мировую с «Боруссией» Д (2:2).

До того команда не смогла одолеть «Вольфсбург» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Баварии» (0:2).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Быки» нынче несколько забуксовали. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и ни о какой борьбе за Серебряную салатницу говорить не приходится.

Команда в трех последних очных поединках переиграла «Гамбург». А вот последнее поражение от «динозавров» случилось еще 9 лет назад.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «РБ Лейпциг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.33.

Прогноз: «Быки» имеют серьезный кадровый потенциал, к тому же исторически успешно противостоят «Гамбургу».

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50

