В воскресенье, 1 марта, «Гамбург» примет «РБ Лейпциг» в рамках 24-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:10 Главным судьей матча будет Бастиан Данкерт.

Стартовые составы команд

«Гамбург»: Хойер, Торунарига, Мухайм, Микельбренси, Вушкович, Капальдо, Ремберг, Отеле, Виейра, Кёнигсдёрффер, Даунс.

«РБ Лейпциг»: Вандевордт, Баку, Орбан, Люкеба, Раум, Зайвальд, Баумгартнер, Груда, Ромуло, Диоманд, Нуса.

«Гамбург»

«Красноштанники» стараются закрепиться в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы. При этом «Гамбург» на 13 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красноштанники» не уступили «Майнцу» (1:1). До того команда сумела одолеть «Унион» (3:2). Плюс поединок с «Хайденхаймом» завершился локальным успехом (2:0). В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гамбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Красноштанники» нынче смотрятся довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду. Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«РБ Лейпциг»

«Быки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы. Причем «РБ Лейпциг» на 2 очка отстает от искомой четвертой строчки. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» подписали мировую с «Боруссией» Д (2:2). До того команда не смогла одолеть «Вольфсбург» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Баварии» (0:2). При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

«Быки» нынче несколько забуксовали. Команда не побеждает 3 матча кряду. При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и ни о какой борьбе за Серебряную салатницу говорить не приходится. Команда в трех последних очных поединках переиграла «Гамбург». А вот последнее поражение от «динозавров» случилось еще 9 лет назад.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч, 18-го октября в рамках Бундеслиги «Лейпциг» дома одержал победу со счётом 2:1. За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 5 играх победил «Лейпциг», в 1 «Гамбург», ещё 1 матч завершился вничью.

