В воскресенье, 1 марта, «Гамбург» примет «РБ Лейпциг» в рамках 24-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча
20 сек.

21:10 Главным судьей матча будет Бастиан Данкерт.

Стартовые составы команд

«Гамбург»: Хойер, Торунарига, Мухайм, Микельбренси, Вушкович, Капальдо, Ремберг, Отеле, Виейра, Кёнигсдёрффер, Даунс.

«РБ Лейпциг»: Вандевордт, Баку, Орбан, Люкеба, Раум, Зайвальд, Баумгартнер, Груда, Ромуло, Диоманд, Нуса.

«Гамбург»

«Красноштанники» стараются закрепиться в середняках лиги.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.  При этом «Гамбург» на 13 очков отстает от первой шестерки.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красноштанники» не уступили «Майнцу» (1:1).  До того команда сумела одолеть «Унион» (3:2).  Плюс поединок с «Хайденхаймом» завершился локальным успехом (2:0).  В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Гамбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Красноштанники» нынче смотрятся довольно выгодно.  Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.  Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«РБ Лейпциг»

«Быки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.  Причем «РБ Лейпциг» на 2 очка отстает от искомой четвертой строчки.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.  Предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Быки» подписали мировую с «Боруссией» Д (2:2).  До того команда не смогла одолеть «Вольфсбург» (2:2).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Баварии» (0:2).  При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

«Быки» нынче несколько забуксовали.  Команда не побеждает 3 матча кряду.  При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и ни о какой борьбе за Серебряную салатницу говорить не приходится.  Команда в трех последних очных поединках переиграла «Гамбург».  А вот последнее поражение от «динозавров» случилось еще 9 лет назад.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч, 18-го октября в рамках Бундеслиги «Лейпциг» дома одержал победу со счётом 2:1.  За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 5 играх победил «Лейпциг», в 1 «Гамбург», ещё 1 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.12