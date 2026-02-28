прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.10

1 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брайтон — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 9 зачетных пунктов опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» переиграли «Брентфорд» (2:0).

До того команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (0:3). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брайтон» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче не блещут в плане результатов. Команда до последней виктории уступила трижды подряд.

Причем «Брайтон» традиционно удачно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Ноттингем Форест» на 2 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» были биты «Фенербахче» (1:2).

До того команда уступила «Ливерпулю» (0:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с теми же турками (3:0).

При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лесники» никак не могут выбраться из кризиса. Плюс команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс в лазарете находится основной голкипер Матц Селс.

Команда всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны. Да и в кадровом плане «лесники» выглядят довольно-таки выгодно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брайтон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: «Чайки» только-только прервали свой пораженческий сериал, да и оппонент ныне находится в кризисе.

Ставка: Победа «Брайтона» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.12

